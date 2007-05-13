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Üretimden kaldırıldı

CD Ses cihazı

AZ1826/12

Dijital müziğinizi USB Direct üzerinden çalın

Güçlü ve kompakt AZ1826 CD Çalar, Doğrudan USB oynatma özelliğine sahiptir; böylece MP3/WMA dijital müziğinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Bas Refleks Hoparlörler ve güçlü hoparlör kutusu sistemi, toplam ses deneyiminizi güçlendirir.

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Dijital müziğinizi USB Direct üzerinden çalın

  • MP3

  • USB

  • Uzaktan Kumanda

Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

10 saatlik MP3-CD ya da 20 saatlik WMA-CD müziği

10 saatlik MP3-CD ya da 20 saatlik WMA-CD müziği

MP3, büyük dijital ses dosyalarının ses kalitelerinde önemli bir düşüşe neden olmadan 10 kata kadar daha küçük boyutlarda yaratılabildiği, çığır açan bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir. Ses dosyalarının hızlı ve kolay bir biçimde aktarılabilmesini sağlayan MP3, ses dosyaları için standart sıkıştırma formatı haline gelmiştir. Windows Media Audio (WMA), Microsoft'un geliştirdiği, yarı yarıya daha az yer kaplayan, yarı yarıya daha kısa sürede yüklenebilen ve mükemmel bir ses sağlayan, yüksek oranda sıkıştırılmış dijital ses formatıdır. Tek bir CD'de 64 Kbps bit hızında kaydedilmiş, 20 saate kadar kaliteli WMA müzik saklanabilir.

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

FM/MW (AM) stereo alıcısı

Teknik Özellikler

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