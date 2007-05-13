2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AZ1826/12
Dijital müziğinizi USB Direct üzerinden çalın
Güçlü ve kompakt AZ1826 CD Çalar, Doğrudan USB oynatma özelliğine sahiptir; böylece MP3/WMA dijital müziğinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Bas Refleks Hoparlörler ve güçlü hoparlör kutusu sistemi, toplam ses deneyiminizi güçlendirir.
MP3
USB
Uzaktan Kumanda
Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
MP3, büyük dijital ses dosyalarının ses kalitelerinde önemli bir düşüşe neden olmadan 10 kata kadar daha küçük boyutlarda yaratılabildiği, çığır açan bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir. Ses dosyalarının hızlı ve kolay bir biçimde aktarılabilmesini sağlayan MP3, ses dosyaları için standart sıkıştırma formatı haline gelmiştir. Windows Media Audio (WMA), Microsoft'un geliştirdiği, yarı yarıya daha az yer kaplayan, yarı yarıya daha kısa sürede yüklenebilen ve mükemmel bir ses sağlayan, yüksek oranda sıkıştırılmış dijital ses formatıdır. Tek bir CD'de 64 Kbps bit hızında kaydedilmiş, 20 saate kadar kaliteli WMA müzik saklanabilir.
FM/MW (AM) stereo alıcısı
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