10 saatlik MP3-CD ya da 20 saatlik WMA-CD müziği

MP3, büyük dijital ses dosyalarının ses kalitelerinde önemli bir düşüşe neden olmadan 10 kata kadar daha küçük boyutlarda yaratılabildiği, çığır açan bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir. Ses dosyalarının hızlı ve kolay bir biçimde aktarılabilmesini sağlayan MP3, ses dosyaları için standart sıkıştırma formatı haline gelmiştir. Windows Media Audio (WMA), Microsoft'un geliştirdiği, yarı yarıya daha az yer kaplayan, yarı yarıya daha kısa sürede yüklenebilen ve mükemmel bir ses sağlayan, yüksek oranda sıkıştırılmış dijital ses formatıdır. Tek bir CD'de 64 Kbps bit hızında kaydedilmiş, 20 saate kadar kaliteli WMA müzik saklanabilir.