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AWP211 Filter cartridge
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Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su
Şişe suyu maliyetinin ve neden olduğu atığın çok daha azına harika lezzetli su.
Suyunuzun tadını en iyi şekilde çıkarın
Taze ve saf içimli suyun yanı sıra leziz sıcak ve soğuk içeceklerin tadını çıkarın. Philips Micro X-Clean filtre; klor, kireç, ağır metaller ve mikroplastikler ile PFOA gibi gittikçe artan kirleticileri azaltır.*
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