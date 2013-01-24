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    AquaTouch

    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    AT770/20
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
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      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      AT770/20
      Bu ürün için destek alın

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 489,99 TL
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      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün

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        AquaTouch

        AquaTouch

        Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

        Tıraş jeli veya köpüğüyle ıslak tıraş

        • ComfortCut Esnek başlıklar
        • 40 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
        • Kese
        Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

        Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

        Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpüğünü kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.

        ComfortCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

        ComfortCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

        ComfortCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.

        8 saatlik şarjla 40 dakikalık tıraş süresi

        8 saatlik şarjla 40 dakikalık tıraş süresi

        Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü 8 saat şarj ettiğinizde 45 dakikaya kadar tıraş olabilirsiniz; bu da yaklaşık 14 tıraşa karşılık gelir.

        Yüzünüzün kıvrımlarında rahatça kayar

        Yüzünüzün kıvrımlarında rahatça kayar

        Sürtünmeyi azaltan yuvarlatılmış koruyucu başlıklar, cildinizi tahriş etmemek için yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlar.

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemi sayesinde musluk altında temizlenebilir ve duşta kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak

        • Tasarım

          Renk
          Aral mavisi ve siyah
          Kaplama
          Yüksek parlaklıkta ön kısım
          Gövde
          • Kolay tutuş
          • Lastik tutma yeri
          • Kayma önleyici kavrama

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Evet
          Temizleme
          • Su geçirmez
          • QuickRinse kıl toplama haznesi
          Ekran
          • 1 LED gösterge
          • Pil dolu göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          Çalışma
          • Kablosuz kullanım
          • Şarj edilebilir pil
          Tıraş süresi
          40 dakikadan fazla, 14 tıraşa kadar
          Şarj süresi
          8 saat

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Bekleme gücü
          < 0,25  W
          Maksimum güç tüketimi
          5,4  W

        • Servis

          Yedek başlık
          HQ8, SH50 ile değiştirilmiştir
          Garanti
          2 yıl garanti
          Yedek başlıklar
          İki yılda bir HQ8 ile değiştirin

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          ComfortCut Bıçak Sistemi
          Yüz hatlarına uyum
          Yüz Kıvrımlarına Dinamik Uyum
          SkinComfort
          • SkinProtection Sistemi
          • AquaTec Islak ve Kuru

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