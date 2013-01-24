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Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün
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Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini yaşayabilirsiniz. Aquatec ile hem pratik kuru tıraş hem de ferahlatıcı ıslak tıraş mümkündür. Cildinizin daha da rahat etmesi için tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile ıslak tıraş olun. Tüm faydaları görün
Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpüğünü kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.
ComfortCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.
Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü 8 saat şarj ettiğinizde 45 dakikaya kadar tıraş olabilirsiniz; bu da yaklaşık 14 tıraşa karşılık gelir.
Sürtünmeyi azaltan yuvarlatılmış koruyucu başlıklar, cildinizi tahriş etmemek için yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlar.
QuickRinse sistemi sayesinde musluk altında temizlenebilir ve duşta kullanılabilir.
Aksesuarlar
Tasarım
Kullanım kolaylığı
Güç
Servis
Tıraş Performansı
CP0479/01