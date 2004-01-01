İnce tasarım, büyük bas performansı
Yüksek performanslı kişisel stereo kasetçalar ile beğendiğiniz radyo istasyonlarını da dinleyebilirsiniz. Dinamik bas kuvvetlendirme özelliği sayesinde kulak içi stereo kulaklıklarla mükemmel ses kalitesi.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce tasarım, büyük bas performansı
Yüksek performanslı kişisel stereo kasetçalar ile beğendiğiniz radyo istasyonlarını da dinleyebilirsiniz. Dinamik bas kuvvetlendirme özelliği sayesinde kulak içi stereo kulaklıklarla mükemmel ses kalitesi.
İnce tasarım, büyük bas performansı
Yüksek performanslı kişisel stereo kasetçalar ile beğendiğiniz radyo istasyonlarını da dinleyebilirsiniz. Dinamik bas kuvvetlendirme özelliği sayesinde kulak içi stereo kulaklıklarla mükemmel ses kalitesi.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce tasarım, büyük bas performansı
Yüksek performanslı kişisel stereo kasetçalar ile beğendiğiniz radyo istasyonlarını da dinleyebilirsiniz. Dinamik bas kuvvetlendirme özelliği sayesinde kulak içi stereo kulaklıklarla mükemmel ses kalitesi.
Taşınabilir Kasetçalar
Toplam:
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Ses
Müzik Çalma
Ses Kaydı
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Boyutlar
Güç