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    Taşınabilir Kasetçalar

    AQ6591/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yükte hafif, pahada ağır Yükte hafif, pahada ağır Yükte hafif, pahada ağır
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      Taşınabilir Kasetçalar

      AQ6591/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yükte hafif, pahada ağır

      Yüksek kalitede dış kaplamaya sahip, ince, kişisel müzik cihazı. FM stereo ve AM alıcısı.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Taşınabilir Kasetçalar

      Yükte hafif, pahada ağır

      Yüksek kalitede dış kaplamaya sahip, ince, kişisel müzik cihazı. FM stereo ve AM alıcısı.

      Yükte hafif, pahada ağır

      Yüksek kalitede dış kaplamaya sahip, ince, kişisel müzik cihazı. FM stereo ve AM alıcısı.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Taşınabilir Kasetçalar

      Yükte hafif, pahada ağır

      Yüksek kalitede dış kaplamaya sahip, ince, kişisel müzik cihazı. FM stereo ve AM alıcısı.

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        Taşınabilir Kasetçalar

        Taşınabilir Kasetçalar

        Toplam:

        Yükte hafif, pahada ağır

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Radyo keyfi için AM/FM tuner

        Radyo keyfi için AM/FM tuner

        Otomatik durdurmalı kasetçalar

        Otomatik durdurmalı kasetçalar

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses Geliştirme
          2 kademeli dinamik bas kuvvetlendirme
          Ses Sistemi
          Stereo
          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 5mW
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen

        • Müzik Çalma

          Kaset Teknolojisi
          Mekanik
          Kaset Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri Sarma
          • Tam Otomatik Durma
          Kasetçalar sayısı
          1

        • Ses Kaydı

          Kayıt Ortamı
          Teyp

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          • AM
          • FM
          • FM Stereo

        • Bağlantı

          DC girişi
          3,4 mm, 3V
          Kulaklık
          3,5 mm

        • Aksesuarlar

          Çıkarılabilen kemer klipsi
          Evet
          Kulaklıklar
          Kulakiçi stereo kulaklık

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          33  mm
          Ürün yüksekliği
          90  mm
          Ürün genişliği
          111  mm
          Ürün ağırlığı
          0,15  kg

        • Güç

          Pil tipi
          • AA
          • R6
          Pil voltajı
          1,5  volt
          Pil sayısı
          2

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