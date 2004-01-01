Yükte hafif, pahada ağır
Yüksek kalitede dış kaplamaya sahip, ince, kişisel müzik cihazı. FM stereo ve AM alıcısı.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yükte hafif, pahada ağır
Yüksek kalitede dış kaplamaya sahip, ince, kişisel müzik cihazı. FM stereo ve AM alıcısı.
Yükte hafif, pahada ağır
Yüksek kalitede dış kaplamaya sahip, ince, kişisel müzik cihazı. FM stereo ve AM alıcısı.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yükte hafif, pahada ağır
Yüksek kalitede dış kaplamaya sahip, ince, kişisel müzik cihazı. FM stereo ve AM alıcısı.
Taşınabilir Kasetçalar
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Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Ses
Müzik Çalma
Ses Kaydı
Tuner/Alım/İletim
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