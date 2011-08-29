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    Saatli Radyo

    AJB3552/12
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    • Büyük ekran. Büyük ses. Büyük ekran. Büyük ses. Büyük ekran. Büyük ses.
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      Saatli Radyo

      AJB3552/12
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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        Büyük ekran. Büyük ses.

        • Büyük ekranlı
        • DAB+/FM, Dijital istasyon ayarı
        • Alarm
        • Saat ve alarm yedekleme

        Parlak siyah, geniş ve net ekran

        Parlak siyah renkteki geniş ekran; saati, istasyon bilgisini ve DAB sinyal gücünü net bir şekilde gösterir. Ekran parlaklığını ayarlayabilir veya parlaklığı otomatik olarak ayarlaması için alarmı kurabilirsiniz. Parlak gün ışığında dahi saati görebilirsiniz. Gece olduğunda uyurken rahatsız olmamanız için ekran ışığı kısılır.

        Nazik Uyandırma. Alarm tonu ya da radyo sesi yavaşça artar

        Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne daha nazik hazırlamak için yavaş yavaş artan bir alarm sesine sahiptir. Alarm tonu ya da radyo sesiyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

        20 hafızalı dijital istasyon ayarı

        Aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar bu dijital radyo ile daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. Net bir sinyal alımı sunan DAB+ tuner, 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar. Ses düzeyi fark etmeksizin alçak tonları öne çıkarmak için Dinamik Bas Kuvvetlendirme butonuna basın.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          DAB
          • III Bandı
          • Bilgi ekranı
          • Akıllı Tarama
          • Menü
          Radyo Bantları
          FM
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20 (FM), 20 (DAB)
          Anten
          FM Anteni

        • Ses

          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Kontrol döner/şifreleyici
          Çıkış gücü (RMS)
          1,5 W
          Ses Sistemi
          Mono

        • Kullanılabilirlik

          Ekran Tipi
          LCD
          Renkli arka ışık
          Beyaz
          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Sesli Alarm
          • Nazik Uyandırma
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Uyku zamanlayıcısı
          Saat/Sürüm
          Dijital

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC şebeke
          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • AC-DC Adaptörü
          • Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          63  mm
          Ürün yüksekliği
          92  mm
          Ürün genişliği
          172  mm
          Ambalaj Derinliği
          82  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          105  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj Genişliği
          245  mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım Kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • AC-DC Adaptörü
        • Garanti belgesi

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