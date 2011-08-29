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Saatli Radyo
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Parlak siyah renkteki geniş ekran; saati, istasyon bilgisini ve DAB sinyal gücünü net bir şekilde gösterir. Ekran parlaklığını ayarlayabilir veya parlaklığı otomatik olarak ayarlaması için alarmı kurabilirsiniz. Parlak gün ışığında dahi saati görebilirsiniz. Gece olduğunda uyurken rahatsız olmamanız için ekran ışığı kısılır.
Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne daha nazik hazırlamak için yavaş yavaş artan bir alarm sesine sahiptir. Alarm tonu ya da radyo sesiyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Aralıksız müzikten en yeni haberlere kadar bu dijital radyo ile daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor. Net bir sinyal alımı sunan DAB+ tuner, 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar. Ses düzeyi fark etmeksizin alçak tonları öne çıkarmak için Dinamik Bas Kuvvetlendirme butonuna basın.
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