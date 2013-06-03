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    Saatli Radyo

    AJ6000/12
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    • Uyurken mobil cihazlarınızı şarj edin Uyurken mobil cihazlarınızı şarj edin Uyurken mobil cihazlarınızı şarj edin
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      Saatli Radyo

      AJ6000/12
      Bu ürün için destek alın

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

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        Uyurken mobil cihazlarınızı şarj edin

        • Şarj için çift USB portlu
        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Doğal ses
        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi

        Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.

        Teknik Özellikler

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Zaman formatı
          24 saat

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • FM tuner
          • Doğal ses
          • Zil Sesi
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          24 saatlik alarm sıfırlama
          Evet
          Kapanma zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          Frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          İstasyon hafızaları
          20 FM
          Anten
          FM anteni

        • Kullanılabilirlik

          Ekran tipi
          LED ekran
          Renkli arka ışık
          Sarı
          Ekran Geliştirmeleri
          Parlaklık Kontrolü
          Ekran parlaklığı
          Yüksek/Orta/Düşük

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          1

        • Ses

          Ses Sistemi
          Mono
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100-240 V, 50/60 Hz
          Güç tipi
          AC Girişi, 5 V, 2,8 A
          Pil tipi
          AA
          Pil sayısı
          2

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün boyutları (GxDxY)
          195 x 99,3 x 97  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          273 x 124 x 126 mm
          Ürün ağırlığı
          0,78  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,05  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Dünya Çapında Garanti belgesi
          Evet

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