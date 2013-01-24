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    Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

    AJ4200/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Uyurken cep telefonunuzu şarj edin Uyurken cep telefonunuzu şarj edin Uyurken cep telefonunuzu şarj edin
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      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      AJ4200/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Uyurken cep telefonunuzu şarj edin

      Philips saatli radyo sadece sizi en sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda siz uyurken cep telefonunuzu şarj eder. Hafta içi ve hafta sonu ayarlarına sahip çift alarm özelliğine ve kolay okuma için büyük LCD ekrana sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Uyurken cep telefonunuzu şarj edin

      Philips saatli radyo sadece sizi en sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda siz uyurken cep telefonunuzu şarj eder. Hafta içi ve hafta sonu ayarlarına sahip çift alarm özelliğine ve kolay okuma için büyük LCD ekrana sahiptir. Tüm faydaları görün

      Uyurken cep telefonunuzu şarj edin

      Philips saatli radyo sadece sizi en sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda siz uyurken cep telefonunuzu şarj eder. Hafta içi ve hafta sonu ayarlarına sahip çift alarm özelliğine ve kolay okuma için büyük LCD ekrana sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Uyurken cep telefonunuzu şarj edin

      Philips saatli radyo sadece sizi en sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda siz uyurken cep telefonunuzu şarj eder. Hafta içi ve hafta sonu ayarlarına sahip çift alarm özelliğine ve kolay okuma için büyük LCD ekrana sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

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        Uyurken cep telefonunuzu şarj edin

        • Cep telefonu/USB cihazı şarj etme
        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Konektör uçlarını saklamak için dahili saklama bölmesi

        Konektör uçlarını saklamak için dahili saklama bölmesi

        Şarj cihazının bağlantı uçları için dahili saklama bölmesi ile birlikte tasarlanan bu özellik sayesinde bağlantı uçları bir sonraki kullanıma kadar güvenli bir şekilde saklanmış olur. Bununla birlikte farklı cep telefonu modelleri için büyük ve küçük uçlar ve mini USB cihazları için ayrı bir konnektör de verilir.

        Cep telefonunuzu ve USB cihazınızı tek seferde şarj edin

        Cep telefonunuzu ve USB cihazınızı tek seferde şarj edin

        Bu ürün sayesinde bir şarj cihazıyla iki ayrı cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken cep telefonunuzu ve diğer USB cihazınızı ya da her birinden ikişer cihazı geceden şarj cihazına takın ve uyandığınızda şarjları dolmuş olsun.

        Başlıca cep telefonu markalarını ve USB cihazlarını destekler

        Başlıca cep telefonu markalarını ve USB cihazlarını destekler

        Bu ürün, cep telefonunuz ve USB cihazınız için şarj cihazı işlevi gördüğünden, siz uyurken cihazlarınızı şarj eder. Bu özellik size müthiş bir rahatlık sağlarken, birçok büyük cep telefonu markasını desteklemektedir.

        Tarih ve haftanın günü ekranı

        Tarih ve haftanın günü ekranı

        LCD ekranda tarih ve günü kolayca görebilirsiniz.

        Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

        Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

        Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.

        Kolay görüntüleme için geniş LCD ekran

        Kolay görüntüleme için geniş LCD ekran

        Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati, tarihi ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Teknik Özellikler

        • Şarj

          Cep telefonu
          • Motorola
          • Nokia
          • Samsung
          • Sony Ericsson
          USB cihazları
          5V

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • radyo alarmı
          • sesli alarm
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • çift alarm
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          AC-DC adaptörü
          Diğerleri
          • kulaklık
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Kullanım Kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Ana ünite derinliği
          132  mm
          Ana ünite yüksekliği
          52  mm
          Ana ünite genişliği
          180  mm

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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