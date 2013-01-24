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Uyurken cep telefonunuzu şarj edin
Philips saatli radyo sadece sizi en sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda siz uyurken cep telefonunuzu şarj eder. Hafta içi ve hafta sonu ayarlarına sahip çift alarm özelliğine ve kolay okuma için büyük LCD ekrana sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyurken cep telefonunuzu şarj edin
Philips saatli radyo sadece sizi en sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda siz uyurken cep telefonunuzu şarj eder. Hafta içi ve hafta sonu ayarlarına sahip çift alarm özelliğine ve kolay okuma için büyük LCD ekrana sahiptir. Tüm faydaları görün
Uyurken cep telefonunuzu şarj edin
Philips saatli radyo sadece sizi en sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda siz uyurken cep telefonunuzu şarj eder. Hafta içi ve hafta sonu ayarlarına sahip çift alarm özelliğine ve kolay okuma için büyük LCD ekrana sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyurken cep telefonunuzu şarj edin
Philips saatli radyo sadece sizi en sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda siz uyurken cep telefonunuzu şarj eder. Hafta içi ve hafta sonu ayarlarına sahip çift alarm özelliğine ve kolay okuma için büyük LCD ekrana sahiptir. Tüm faydaları görün
Dijital istasyon ayarlı saatli radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Şarj cihazının bağlantı uçları için dahili saklama bölmesi ile birlikte tasarlanan bu özellik sayesinde bağlantı uçları bir sonraki kullanıma kadar güvenli bir şekilde saklanmış olur. Bununla birlikte farklı cep telefonu modelleri için büyük ve küçük uçlar ve mini USB cihazları için ayrı bir konnektör de verilir.
Bu ürün sayesinde bir şarj cihazıyla iki ayrı cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken cep telefonunuzu ve diğer USB cihazınızı ya da her birinden ikişer cihazı geceden şarj cihazına takın ve uyandığınızda şarjları dolmuş olsun.
Bu ürün, cep telefonunuz ve USB cihazınız için şarj cihazı işlevi gördüğünden, siz uyurken cihazlarınızı şarj eder. Bu özellik size müthiş bir rahatlık sağlarken, birçok büyük cep telefonu markasını desteklemektedir.
LCD ekranda tarih ve günü kolayca görebilirsiniz.
Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.
Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati, tarihi ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Şarj
Kullanılabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Ses
Aksesuarlar
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