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    Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

    AJ3551/12
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    • Büyük ekranlı saatli radyo Büyük ekranlı saatli radyo Büyük ekranlı saatli radyo
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      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      AJ3551/12
      Bu ürün için destek alın

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        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

        Toplam:

        Büyük ekranlı saatli radyo

        • Büyük ekranlı
        • FM/MW, Dijital istasyon ayarı
        • Alarm
        • Zaman ve alarm yedekleme
        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.

        Kullanma kılavuzu olmadan saat ve alarm ayarı sunan kolay saat seti

        Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı Başlangıç Kılavuzuna veya Kullanım Kılavuzuna başvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli radyonun dokunmatik ekran tuşlarına bakmak.

        Kolay görüntüleme için büyük ekran

        Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.

        Ayarlanabilir zamanlayıcı, radyoyu ayarlanan saatte kapatır

        Radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • sesli alarm
          • radyo alarmı
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı
          Ekran tipi
          LED ekran
          Saat geliştirmeleri
          yedekleme saati

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW
          Tuner geliştirmesi
          otomatik tarama

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          güç kablosu
          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Garantili
          Garanti Belgesi

        • Güç

          Yedek pil
          AAA (birlikte verilmez)
          Pil sayısı
          4
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ana ünite derinliği
          63  mm
          Ana ünite yüksekliği
          92  mm
          Ambalaj derinliği
          85  mm
          Ana ünite genişliği
          172  mm
          Ambalaj yüksekliği
          115  mm
          Ambalaj genişliği
          180  mm

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