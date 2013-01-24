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Dijital istasyon ayarlı saatli radyo
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En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.
Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı Başlangıç Kılavuzuna veya Kullanım Kılavuzuna başvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli radyonun dokunmatik ekran tuşlarına bakmak.
Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
Radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.
Kullanılabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Ses
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar