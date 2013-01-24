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Her zaman net, her zaman vaktinde
Üstün ses kalitesi ve rahatlık sunan bu Philips saatli radyo dijital FM ayarı ile radyonun en iyilerini size sunar. Geniş ekran sayesinde bir bakışta saati görebilirsiniz ve elektrik kesintisi olsa bile dahili yedek güç zamanında kalkmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman net, her zaman vaktinde
Üstün ses kalitesi ve rahatlık sunan bu Philips saatli radyo dijital FM ayarı ile radyonun en iyilerini size sunar. Geniş ekran sayesinde bir bakışta saati görebilirsiniz ve elektrik kesintisi olsa bile dahili yedek güç zamanında kalkmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Her zaman net, her zaman vaktinde
Üstün ses kalitesi ve rahatlık sunan bu Philips saatli radyo dijital FM ayarı ile radyonun en iyilerini size sunar. Geniş ekran sayesinde bir bakışta saati görebilirsiniz ve elektrik kesintisi olsa bile dahili yedek güç zamanında kalkmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman net, her zaman vaktinde
Üstün ses kalitesi ve rahatlık sunan bu Philips saatli radyo dijital FM ayarı ile radyonun en iyilerini size sunar. Geniş ekran sayesinde bir bakışta saati görebilirsiniz ve elektrik kesintisi olsa bile dahili yedek güç zamanında kalkmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı Başlangıç Kılavuzuna veya Kullanım Kılavuzuna başvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli radyonun dokunmatik ekran tuşlarına bakmak.
Saat
Alarm
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Ses
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