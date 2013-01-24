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    Saatli Radyo

    AJ3231/12
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      Saatli Radyo

      AJ3231/12
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        Saatli Radyo

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        Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

        • Ayna tipi ekranlı
        • FM, Analog istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Dahili Ses girişi kablosu
        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        FM/MW (AM) stereo alıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Çıkış gücü
          100 mW RMS

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          • MW anteni
          • FM anteni
          Radyo bantları
          • MW
          • FM

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • radyo alarmı
          • sesli alarm
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          4
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Garantili
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Ambalaj derinliği
          73  mm
          Ambalaj yüksekliği
          170  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj genişliği
          148  mm
          Ürün ağırlığı
          0,9  kg
          Ana ünite derinliği
          61  mm
          Ana ünite yüksekliği
          140  mm
          Ana ünite genişliği
          140  mm

        • Güç

          Pil tipi
          6F22 9V
          Pil voltajı
          9  V
          Pil sayısı
          1
          Güç tipi
          AC Girişi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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