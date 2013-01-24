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    Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

    AJ3116/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın!
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      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      AJ3116/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosu vardır ve en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosu vardır ve en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosu vardır ve en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosu vardır ve en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

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        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

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        Güne kendi tarzınızda başlayın!

        Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Zaman ve alarm yedekleme
        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Ekran
          LED
          Zaman formatı
          24 saat

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • Zil Sesi
          • FM tuner
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          24 saatlik alarm sıfırlama
          Evet
          Kapanma zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          FM frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Hafızadaki istasyon sayısı
          10 FM
          Anten
          FM anteni

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Çıkış gücü (RMS)
          200 mW
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dijital

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          AC güç girişi
          100-240 V, 50/60 Hz
          Çalışır durumda güç tüketimi
          <5 W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W
          Pil tipi
          AAA
          Pil sayısı
          2

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün boyutları (GxDxY)
          130 x 46 x 130  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          137 x 58 x 164 mm
          Ürün ağırlığı
          0,25  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,35  kg

        • Aksesuarlar

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          Garanti
          Garanti belgesi

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        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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