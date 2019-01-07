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Üretimden kaldırıldı

Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

AJ3116/12

2

| (1) Değerlendirme

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Bu şık Philips radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosu vardır ve en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

Güne kendi tarzınızda başlayın!

  • FM, Digital istasyon ayarı

  • Çift alarm

  • Zaman ve alarm yedekleme

Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
1

07/01/2019

Türkiye

Türkiye

TEKNİK BİLGİ İÇİN

Neden türkçe kullanım kılavuzu yok.neredeyse tün avrupa dillerinde açıklama var fakat türkçe yok

Bu değerlendirme AJ3116 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ3116 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır

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