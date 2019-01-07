2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ3116/12
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosu vardır ve en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar.
FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
Zaman ve alarm yedekleme
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
2.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
denizci9999
07/01/2019
Türkiye
TEKNİK BİLGİ İÇİN
Neden türkçe kullanım kılavuzu yok.neredeyse tün avrupa dillerinde açıklama var fakat türkçe yok
Bu değerlendirme AJ3116 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ3116 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır