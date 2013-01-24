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Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips AJ3115/12 radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips AJ3115/12 radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips AJ3115/12 radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Bu şık Philips AJ3115/12 radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün
Dijital istasyon ayarlı saatli radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Basitçe bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Kullanılabilirlik
Ses
Tuner/Alım/İletim
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç