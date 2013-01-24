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    Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

    AJ3115/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın! Güne kendi tarzınızda başlayın!
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      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      AJ3115/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips AJ3115/12 radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips AJ3115/12 radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips AJ3115/12 radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Güne kendi tarzınızda başlayın!

      Bu şık Philips AJ3115/12 radyolu çalar saat hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar. Tüm faydaları görün

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        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

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        Güne kendi tarzınızda başlayın!

        Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Saat ve alarm yedekleme
        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Kolay görüntüleme için büyük ekran

        Geniş ekran sayesinde içeriği kolayca okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve alarmı kolayca görebileceksiniz. Yaşlılar veya gözü bozuk olanlar için ideal.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Basitçe bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • radyo alarmı
          • sesli alarm
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı
          Ekran tipi
          LED ekran

        • Ses

          Ses sistemi
          mono
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dijital
          Çıkış gücü (RMS)
          200 mW

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Garanti
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          137 x 58 x 164
          Ürün boyutları (GxDxY)
          130 x 46 x 130  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,34  kg
          Ürün ağırlığı
          0,25  kg
          Ambalaj türü
          D-box

        • Güç

          Pil tipi
          AAA
          Pil voltajı
          3  volt
          Pil sayısı
          2
          Güç tipi
          AC Girişi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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