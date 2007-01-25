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    Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

    AJ100/12
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    • Her yaşam tarzına uygun şık tasarım Her yaşam tarzına uygun şık tasarım Her yaşam tarzına uygun şık tasarım
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      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      AJ100/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Her yaşam tarzına uygun şık tasarım

      Kompakt Philips saatli radyo ile mekanınızı ve sabah rutininizi geliştirin. 5 tek dokunuşlu düğmeye sahip olan geniş, arkadan aydınlatmalı LCD, en sevdiğiniz radyo istasyonlarınıza kolay erişim sağlar. Radyo ya da yükselen sesli alarm özelliğiyle, her güne güzel başlayın.

      Bu ürün satışta değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Her yaşam tarzına uygun şık tasarım

      Kompakt Philips saatli radyo ile mekanınızı ve sabah rutininizi geliştirin. 5 tek dokunuşlu düğmeye sahip olan geniş, arkadan aydınlatmalı LCD, en sevdiğiniz radyo istasyonlarınıza kolay erişim sağlar. Radyo ya da yükselen sesli alarm özelliğiyle, her güne güzel başlayın.

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        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

        - {discount-value}

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        Her yaşam tarzına uygun şık tasarım

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Çift alarmlı saat

        Çift alarmlı saat

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erişim için tek dokunuşlu 5 düğme

        Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erişim için tek dokunuşlu 5 düğme

        Tek bir dokunuşla sevdiğiniz radyo istasyonlarına erişin

        Alarm Saati Ekranı, uyanma saatini gösterir

        Alarm Saati Ekranı her zaman hem o anki saati, hem de alarmın çalacağı saati gösterir. Bu, alarmın açık olup olmadığını ve ne zaman çalacağını anlamak için düğmeye basmanıza gerek bırakmaz. Alarm Saati Ekranı, alarmın doğru olarak ayarlanmış olduğundan ve istediğiniz saatte uyanacağınızdan her zaman emin olmanızı sağlar.

        Uyku zamanlayıcısı, radyoyu önceden ayarlanmış saatte otomatik olarak kapatır

        Uyku zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce seçtiğiniz radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu seçin. Bu Philips radyo seti, seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Uyku Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya enerji israfından korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak tanır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          80 mW RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Ses sistemi
          mono

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM
          İstasyon hafızaları
          5
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • sesli alarm
          • nazik uyandırma
          • radyo alarmı
          • alarm tekrarı (erteleme)
          Renkli arka ışık
          beyaz
          Saat
          • Dijital
          • kapanma zamanlayıcısı
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          4
          Ekran tipi
          LCD ekran
          Ekran geliştirmeleri
          parlaklık kontrolü

        • Güç

          Güç kaynağı
          220 - 240  volt

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Kablolar/Bağlantı
          AC-DC adaptörü
          Garanti
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          5,5  kg
          Ana ünite derinliği
          122  mm
          Ana ünite yüksekliği
          110  mm
          Ağırlık
          0.8  kg
          Ana ünite genişliği
          110  mm
          Ambalaj yüksekliği
          238  mm
          Ambalaj genişliği
          172  mm
          Ambalaj derinliği
          614  mm

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