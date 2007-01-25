Her yaşam tarzına uygun şık tasarım
Kompakt Philips saatli radyo ile mekanınızı ve sabah rutininizi geliştirin. 5 tek dokunuşlu düğmeye sahip olan geniş, arkadan aydınlatmalı LCD, en sevdiğiniz radyo istasyonlarınıza kolay erişim sağlar. Radyo ya da yükselen sesli alarm özelliğiyle, her güne güzel başlayın.
Bu ürün satışta değil
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Her yaşam tarzına uygun şık tasarım
Kompakt Philips saatli radyo ile mekanınızı ve sabah rutininizi geliştirin. 5 tek dokunuşlu düğmeye sahip olan geniş, arkadan aydınlatmalı LCD, en sevdiğiniz radyo istasyonlarınıza kolay erişim sağlar. Radyo ya da yükselen sesli alarm özelliğiyle, her güne güzel başlayın.
Dijital istasyon ayarlı saatli radyo
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Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Tek bir dokunuşla sevdiğiniz radyo istasyonlarına erişin
Alarm Saati Ekranı her zaman hem o anki saati, hem de alarmın çalacağı saati gösterir. Bu, alarmın açık olup olmadığını ve ne zaman çalacağını anlamak için düğmeye basmanıza gerek bırakmaz. Alarm Saati Ekranı, alarmın doğru olarak ayarlanmış olduğundan ve istediğiniz saatte uyanacağınızdan her zaman emin olmanızı sağlar.
Uyku zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce seçtiğiniz radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu seçin. Bu Philips radyo seti, seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Uyku Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya enerji israfından korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak tanır.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
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