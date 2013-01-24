Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın

Philips Bluetooth® Hi-Fi Adaptörü, Hi-Fi veya PC hoparlör sisteminizi kablosuz ses sistemine dönüştürür. Akıllı telefon, tablet veya diğer Bluetooth özellikli cihazlarınızdaki müziği Hi-Fi sisteminizden çalmak için adaptörü bağlamanız yeterlidir. Tüm faydaları görün