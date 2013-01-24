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Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın
Philips Bluetooth® Hi-Fi Adaptörü, Hi-Fi veya PC hoparlör sisteminizi kablosuz ses sistemine dönüştürür. Akıllı telefon, tablet veya diğer Bluetooth özellikli cihazlarınızdaki müziği Hi-Fi sisteminizden çalmak için adaptörü bağlamanız yeterlidir. Tüm faydaları görün
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Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın
Philips Bluetooth® Hi-Fi Adaptörü, Hi-Fi veya PC hoparlör sisteminizi kablosuz ses sistemine dönüştürür. Akıllı telefon, tablet veya diğer Bluetooth özellikli cihazlarınızdaki müziği Hi-Fi sisteminizden çalmak için adaptörü bağlamanız yeterlidir. Tüm faydaları görün
Bluetooth® Hi-Fi adaptörü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bluetooth Hi-Fi Adaptörü, Bluetooth özellikli telefonlar ve tabletlerle çalışır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizden Hi-Fi sisteminizde müzik çalmak için Bluetooth özelliğini açarak Bluetooth Hi-Fi adaptörüne bağlamanız yeterlidir.
Bluetooth® Hi-Fi adaptörü, tüm Bluetooth sürümleriyle çalışır.
Müziğinizi akıllı telefon veya tabletinizde saklıyorsunuz. Bluetooth® Hi-fi Adaptörüyle, müzik arşivinizdeki tüm müzikleri Hi-Fi sisteminizden yayınlayabilirsiniz.
Her müzik tutkununun mobil cihazında en sevdiği müzik servisi veya çevrimiçi radyo uygulamaları bulunur. Şimdi bu uygulamaları doğrudan Hi-Fi sisteminizden oynatabilirsiniz.
Standart analog RCA veya 3,5 mm jakları kullanarak Bluetooth® Hi-Fi adaptörünü, Hi-Fi veya PC hoparlör sistemine bağlayabilirsiniz.
Bluetooth® Hi-Fi adaptörün kompakt ve özenli tasarımı, sık kullandığınız Hi-Fi sisteminize mükemmel uyum sağlar.
Standart analog RCA veya 3,5 mm jak (kablo birlikte verilir).
Müziği seviyorsunuz, akıllı telefon ve tabletinizde büyük bir müzik arşivine sahipsiniz ancak dahili hoparlörün ses kalitesi size yetmiyor. Bluetooth® Hi-Fi adaptörle sevdiğiniz tüm müzikleri daha iyi ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
Bluetooth® Hi-Fi adaptörü sık kullandığınız Hi-Fi cihazlara bağlanmaya hazırdır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizden gelen müziği Hi-Fi cihazınızda çalmaya başlamak için RCA veya 3,5 mm jakları takmanız yeterlidir.
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