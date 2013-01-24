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    Bluetooth® Hi-Fi adaptörü

    AEA2000/12
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın
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      Bluetooth® Hi-Fi adaptörü

      AEA2000/12
      Bu ürün için destek alın

      Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın

      Philips Bluetooth® Hi-Fi Adaptörü, Hi-Fi veya PC hoparlör sisteminizi kablosuz ses sistemine dönüştürür. Akıllı telefon, tablet veya diğer Bluetooth özellikli cihazlarınızdaki müziği Hi-Fi sisteminizden çalmak için adaptörü bağlamanız yeterlidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Bluetooth® Hi-Fi adaptörü

      Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın

      Philips Bluetooth® Hi-Fi Adaptörü, Hi-Fi veya PC hoparlör sisteminizi kablosuz ses sistemine dönüştürür. Akıllı telefon, tablet veya diğer Bluetooth özellikli cihazlarınızdaki müziği Hi-Fi sisteminizden çalmak için adaptörü bağlamanız yeterlidir. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth® Hi-Fi adaptörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Akıllı telefondaki müziği Hi-Fi cihazdan kablosuz olarak çalın

        Bluetooth özellikli

        • Bluetooth® müzik alıcısı
        • Akıllı telefon, tablet için
        Bluetooth teknolojisi ile tüm akıllı telefon ve tabletlerle çalışır

        Bluetooth teknolojisi ile tüm akıllı telefon ve tabletlerle çalışır

        Bluetooth Hi-Fi Adaptörü, Bluetooth özellikli telefonlar ve tabletlerle çalışır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizden Hi-Fi sisteminizde müzik çalmak için Bluetooth özelliğini açarak Bluetooth Hi-Fi adaptörüne bağlamanız yeterlidir.

        Bluetooth teknolojisi ile kablosuz bağlantı kurar

        Bluetooth teknolojisi ile kablosuz bağlantı kurar

        Bluetooth® Hi-Fi adaptörü, tüm Bluetooth sürümleriyle çalışır.

        Cihazınızdaki müzik arşivinizi Bluetooth teknolojisiyle çalın

        Cihazınızdaki müzik arşivinizi Bluetooth teknolojisiyle çalın

        Müziğinizi akıllı telefon veya tabletinizde saklıyorsunuz. Bluetooth® Hi-fi Adaptörüyle, müzik arşivinizdeki tüm müzikleri Hi-Fi sisteminizden yayınlayabilirsiniz.

        Akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki uygulamalardan Hi-Fi sisteminize müzik yayını yapın

        Akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki uygulamalardan Hi-Fi sisteminize müzik yayını yapın

        Her müzik tutkununun mobil cihazında en sevdiği müzik servisi veya çevrimiçi radyo uygulamaları bulunur. Şimdi bu uygulamaları doğrudan Hi-Fi sisteminizden oynatabilirsiniz.

        Neredeyse tüm Hi-Fi veya PC hoparlör sistemlerine bağlanabilir

        Neredeyse tüm Hi-Fi veya PC hoparlör sistemlerine bağlanabilir

        Standart analog RCA veya 3,5 mm jakları kullanarak Bluetooth® Hi-Fi adaptörünü, Hi-Fi veya PC hoparlör sistemine bağlayabilirsiniz.

        Yumuşak ve kompakt tasarım

        Yumuşak ve kompakt tasarım

        Bluetooth® Hi-Fi adaptörün kompakt ve özenli tasarımı, sık kullandığınız Hi-Fi sisteminize mükemmel uyum sağlar.

        Adaptör bağlamak için RCA veya 3,5 mm jak kullanılır

        Standart analog RCA veya 3,5 mm jak (kablo birlikte verilir).

        Akıllı telefonunuzdan daha iyi ses elde etmenin keyfini çıkarın

        Müziği seviyorsunuz, akıllı telefon ve tabletinizde büyük bir müzik arşivine sahipsiniz ancak dahili hoparlörün ses kalitesi size yetmiyor. Bluetooth® Hi-Fi adaptörle sevdiğiniz tüm müzikleri daha iyi ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır

        Bluetooth® Hi-Fi adaptörü sık kullandığınız Hi-Fi cihazlara bağlanmaya hazırdır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizden gelen müziği Hi-Fi cihazınızda çalmaya başlamak için RCA veya 3,5 mm jakları takmanız yeterlidir.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          2.1+EDR
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          10 m'ye kadar
          RCA Aux girişi
          Evet
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC Adaptörü
          Evet
          Kablolar
          RCA - 3,5 mm kablolar
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Ürün yüksekliği
          22  mm
          Ürün genişliği
          74  mm
          Ürün derinliği
          74  mm
          Ürün ağırlığı
          0,04  kg

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V ~, 50/60 Hz

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