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    Taşınabilir Radyo

    AE5020B/12
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    • İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler
      -{discount-value}

      Taşınabilir Radyo

      AE5020B/12
      Genel Derecelendirme / 5

      İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

      Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5020 portatif radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal ve vazgeçilmez bir radyodur. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Taşınabilir Radyo

      İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

      Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5020 portatif radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal ve vazgeçilmez bir radyodur. Tüm faydaları görün

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        İstediğiniz yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

        • DAB+
        • FM dijital istasyon ayarlayıcı
        • Pille/AC gücüyle çalışan
        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

        Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

        Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.

        Net ve parazitsiz radyo dinleme keyfi için DAB

        Net ve parazitsiz radyo dinleme keyfi için DAB

        DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması

        Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması

        DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

        Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu

        Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu

        DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          3 W
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Ses sistemi
          mono

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Radyo bantları
          • FM
          • DAB (Bant III)
          İstasyon hafızaları
          20
          DAB
          • bilgi ekranı
          • menü
          • akıllı arama

        • Kullanılabilirlik

          Arka ışık
          Evet
          Ekran tipi
          LCD ekran

        • Güç

          Pil tipi
          C boyutu (LR14)
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Şebeke elektriği
          AC 5,5 V, 1 A
          Pil sayısı
          4

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          AC Adaptörü
          Evet

        • Boyutlar

          Ana ünite derinliği
          147,8  mm
          Ana ünite yüksekliği
          155  mm
          Ana ünite genişliği
          211,2  mm
          Ürün ağırlığı
          0,97  kg

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