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    Taşınabilir Radyo

    AE2600B/12
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    • Hafızasındaki istasyonlara tek dokunuşla erişerek Hafızasındaki istasyonlara tek dokunuşla erişerek Hafızasındaki istasyonlara tek dokunuşla erişerek
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      Taşınabilir Radyo

      AE2600B/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Hafızasındaki istasyonlara tek dokunuşla erişerek

      Philips taşınabilir radyo ile tek bir dokunuşla en sevdiğiniz FM/MW istasyonlarının keyfini çıkarın. Dijital istasyon ayarı ve tek bir dokunuşla erişilen 5 istasyon hafızası, bu radyonun kullanımını kolaylaştırır. Arka aydınlatmalı büyük LCD ekran, loş ışıkta dahi kolay görüntüleme sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Taşınabilir Radyo

      Hafızasındaki istasyonlara tek dokunuşla erişerek

      Philips taşınabilir radyo ile tek bir dokunuşla en sevdiğiniz FM/MW istasyonlarının keyfini çıkarın. Dijital istasyon ayarı ve tek bir dokunuşla erişilen 5 istasyon hafızası, bu radyonun kullanımını kolaylaştırır. Arka aydınlatmalı büyük LCD ekran, loş ışıkta dahi kolay görüntüleme sağlar. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir Radyo

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        Hafızasındaki istasyonlara tek dokunuşla erişerek

        en sevdiğiniz radyoyu dinleyin

        • FM/MW, Dijital istasyon ayarı
        • Saat göstergesi
        • Pil veya AC ile çalışır
        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

        Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

        Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

        Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

        Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        FM/MW (AM) stereo alıcısı

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

        Dahili saat fonksiyonu

        Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Kaydedilen radyo istasyonlarına hızlı erişim için doğrudan ön ayarlı tuşlar

        Kaydedilen radyo istasyonlarına hızlı erişim için doğrudan ön ayarlı tuşlar

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          1,2 W RMS
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)
          Ses sistemi
          mono

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          Siyah

        • Bağlantı

          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW
          İstasyon hafızaları
          5 FM, 5 MW
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Kullanılabilirlik

          Renkli arka ışık
          beyaz
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          5
          Ekran tipi
          LCD ekran

        • Güç

          Pil tipi
          C boyutu (LR14)
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Pil sayısı
          4
          Güç kaynağı
          220 - 240  volt

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu

        • Boyutlar

          Ana karton miktarı
          4
          Ana ünite derinliği
          79  mm
          Ana ünite yüksekliği
          186  mm
          Ana ünite genişliği
          139  mm
          Ürün ağırlığı
          0,6  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC/DC adaptörü
        • Kullanım kılavuzu

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