Kutudaki diğer öğeler
- AC/DC adaptörü
- Kullanım kılavuzu
Hafızasındaki istasyonlara tek dokunuşla erişerek
Philips taşınabilir radyo ile tek bir dokunuşla en sevdiğiniz FM/MW istasyonlarının keyfini çıkarın. Dijital istasyon ayarı ve tek bir dokunuşla erişilen 5 istasyon hafızası, bu radyonun kullanımını kolaylaştırır. Arka aydınlatmalı büyük LCD ekran, loş ışıkta dahi kolay görüntüleme sağlar. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hafızasındaki istasyonlara tek dokunuşla erişerek
Philips taşınabilir radyo ile tek bir dokunuşla en sevdiğiniz FM/MW istasyonlarının keyfini çıkarın. Dijital istasyon ayarı ve tek bir dokunuşla erişilen 5 istasyon hafızası, bu radyonun kullanımını kolaylaştırır. Arka aydınlatmalı büyük LCD ekran, loş ışıkta dahi kolay görüntüleme sağlar. Tüm faydaları görün
Taşınabilir Radyo
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Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.
Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.
FM/MW (AM) stereo alıcısı
Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.
Dahili saat zamanı tam gösterir. Kullanım kolaylığı açısından radyo kapalıyken saat gösterilir.
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
Kaydedilen radyo istasyonlarına hızlı erişim için doğrudan ön ayarlı tuşlar
Ses
Tasarım ve kaplama
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
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