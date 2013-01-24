Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.