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300 saat pil ömrü
Elektrik şebekesiyle ve pille çalışan taşınabilir Philips radyo. Uzatılmış çalma süresi ve kullanışlı kumandaları sayesinde haber veya müzik istasyonlarını hızlı ve kolayca ayarlayabilirsiniz. Açık gri rengiyle her yere uyar. Tüm faydaları görün
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300 saat pil ömrü
Elektrik şebekesiyle ve pille çalışan taşınabilir Philips radyo. Uzatılmış çalma süresi ve kullanışlı kumandaları sayesinde haber veya müzik istasyonlarını hızlı ve kolayca ayarlayabilirsiniz. Açık gri rengiyle her yere uyar. Tüm faydaları görün
Taşınabilir Radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.
Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Boyutlar
Güç