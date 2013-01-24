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    Taşınabilir Radyo

    AE2160/00C
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    Genel Derecelendirme / 5
    • 300 saat pil ömrü 300 saat pil ömrü 300 saat pil ömrü
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      Taşınabilir Radyo

      AE2160/00C
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      300 saat pil ömrü

      Elektrik şebekesiyle ve pille çalışan taşınabilir Philips radyo. Uzatılmış çalma süresi ve kullanışlı kumandaları sayesinde haber veya müzik istasyonlarını hızlı ve kolayca ayarlayabilirsiniz. Açık gri rengiyle her yere uyar. Tüm faydaları görün

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      Taşınabilir Radyo

      300 saat pil ömrü

      Elektrik şebekesiyle ve pille çalışan taşınabilir Philips radyo. Uzatılmış çalma süresi ve kullanışlı kumandaları sayesinde haber veya müzik istasyonlarını hızlı ve kolayca ayarlayabilirsiniz. Açık gri rengiyle her yere uyar. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir Radyo

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        300 saat pil ömrü

        • FM/MW, Analog istasyon ayarı
        • Kulaklık jakı
        • Pil veya AC ile çalışır
        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

        Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

        Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

        Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

        Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses geliştirme
          ses tonu kontrolü
          Ses sistemi
          mono
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Çıkış gücü
          300 mW RMS

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW

        • Bağlantı

          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,52  kg
          Ana ünite derinliği
          60  mm
          Ana ünite yüksekliği
          135  mm
          Ana ünite genişliği
          210  mm

        • Güç

          Pil tipi
          D boyutu (LR20)
          Pil voltajı
          1,5  volt
          Pil sayısı
          2

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