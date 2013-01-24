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    Series 3000i

    Philips Hava Temizleyici - 3000i Serisi

    AC3033/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava
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      Series 3000i Philips Hava Temizleyici - 3000i Serisi

      AC3033/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava

      Philips Hava Temizleyici, evinize gizlice girebilecek görünmez kirletici maddeleri ve alerjenleri temizler. Bu sayede tek bir düğmeye basarak evinizdeki havanın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler*. Tüm faydaları görün

      Series 3000i Philips Hava Temizleyici - 3000i Serisi

      Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava

      Philips Hava Temizleyici, evinize gizlice girebilecek görünmez kirletici maddeleri ve alerjenleri temizler. Bu sayede tek bir düğmeye basarak evinizdeki havanın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler*. Tüm faydaları görün

      Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava

      Philips Hava Temizleyici, evinize gizlice girebilecek görünmez kirletici maddeleri ve alerjenleri temizler. Bu sayede tek bir düğmeye basarak evinizdeki havanın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler*. Tüm faydaları görün

      Series 3000i Philips Hava Temizleyici - 3000i Serisi

      Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava

      Philips Hava Temizleyici, evinize gizlice girebilecek görünmez kirletici maddeleri ve alerjenleri temizler. Bu sayede tek bir düğmeye basarak evinizdeki havanın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler*. Tüm faydaları görün

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        Series 3000i

        Series 3000i

        Philips Hava Temizleyici - 3000i Serisi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava

        Üstün performans. Zahmetsiz kontrol.

        • Alerjenlerin %99,97'sini temizler*
        • 104 m2'ye kadar odaları temizler
        • Akıllı otomatik temizleme
        Akıllı otomatik temizleme

        Akıllı otomatik temizleme

        Smart sensing teknolojisi parçacık, zararlı gazlar ve iç mekan alerjenleri olarak sayabileceğimiz üç önemli iç mekan sorununu gerçek zamanlı olarak algılar ve otomatik olarak temizler. Otomatik, Uyku ve Turbo'dan oluşan 3 mod arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

        Renk kodlu hava kalitesi

        Renk kodlu hava kalitesi

        Hava temizleyicinizin üst kısmında görüntülenen basit renk kodlu sistem sayesinde evinizdeki hava kalitesini kolayca saptayın.

        3 katmanlı filtre

        3 katmanlı filtre

        Ön filtre tozu ve tüyleri yakalar. Ardından etkinleşen kömür filtre ise zararlı gazları ve rahatsız edici kokuları yok eder. Son olarak NanoProtect HEPA filtre 0,003 mikron boyutuna kadar ultra ince parçacıkları yakalar.

        Akıllı filtre durum göstergesi

        Akıllı filtre durum göstergesi

        Zahmetsiz bakım için filtrelenen kirletici madde miktarını ve filtrenizin ne kadar ömrü kaldığını görün

        Anında temizleme

        Anında temizleme

        Üstün filtreleme performansı 400 m3/saat CADR'ye kadar temiz hava dağıtımı sunar. Yeni 3D hava sirkülasyonu sistemimizle 20 m2'lik bir odada yalnızca 8 dakikada* temiz havanın keyfini çıkarın.

        Hava kalitesini görüntüleme

        Hava kalitesini görüntüleme

        Evinizdeki hava kalitesini bir bakışta görün ve beklemek zorunda kalmadan içiniz tam olarak rahat etsin. Alerjenler, Gazlar veya PM2.5 arasından 3 farklı görüntüleme seçeneğine bakın.

        Uygulama üzerinden izleyin ve kontrol edin

        Uygulama üzerinden izleyin ve kontrol edin

        Clean Home+ uygulaması ile hava temizleyicinizi ve evinizdeki hava kalitesini istediğiniz zaman istediğiniz yerden kontrol edin. Amazon Alexa uyumlu temizleyiciyi yalnızca seslenerek kontrol edin!

        Otomatik ortam ışıklandırması

        Otomatik ortam ışıklandırması

        Işıklandırma, odanızdaki duruma göre otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede uykunuz bölünmeden cihazın tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

        Ultra sessiz çalışma

        Ultra sessiz çalışma

        Uyku Modunda gösterge ışıkları kısılır ve temizleyici, siz uyurken neredeyse sessiz bir şekilde havayı temizler. Quiet Mark sertifikalıdır.

        Yenilikçi tasarım

        Yenilikçi tasarım

        Kumaş dış kısma sahip zarif, minimal tasarım, her türlü iç mekan stiline rahatlıkla uyum sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Oda boyutu
          104'e kadar  m²
          CADR (Parçacık)
          400  m³/h
          Ultra ince parçacıkları filtreler
          Şu boyuta kadar: 3  nm
          PM2.5'i filtreler
          99,97  %
          H1N1 Virüsünü filtreler
          99,9  %
          Bakterileri filtreler
          99,9  %
          Enerji Sınıfı
          Yüksek
          Tavsiye edilen filtre ömrü
          36*******  ay
          Ses Gücü
          33-66  dB(A)

        • Özellikler

          VitaShield
          Evet
          AeraSense teknolojisi
          Evet
          Hava Kalitesi geribildirimi
          Sayısal
          Gaz sensörü
          Evet
          PM2.5 sensörü
          Evet
          Modlar
          Otomatik, turbo, uyku
          Aerodinamik tasarım
          360 derece giriş
          Sağlıklı hava kilidi ve uyarısı
          Evet
          Işık kontrolü
          Açma/Kapama
          Motor
          DC

        • Tasarım ve kaplama

          Renkler
          • Gri
          • Beyaz
          Kontrol paneli rengi
          Siyah
          Kontrol paneli tipi
          Touch
          Ana gövde malzemesi
          Plastik/kumaş
          Deko halkanın malzemesi
          Plastik

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          230  volt
          Frekans
          50  Hz
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Güç
          55  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          8,2  kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          10,5  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          290*290*645 mm
          Ambalajın boyutları (UxGxY)
          355*355*716  mm

        • Lojistik verileri

          12NC kodu
          883403310770
          EAN F-box
          8710103906797

        • Değiştirme

          Entegre filtre
          FY3430/30

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Sürdürülebilirlik

          Beklemede güç tüketimi
          2  W

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • İşlev

          Işık sensörü
          Var

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              • Filtreden geçen hava, üçüncü taraf laboratuvar tarafından 5,33 cm/saat hava akışında geçiş etkisi 1 için filtre ortamında test edilmiştir.
              • Filtreden geçen havada bulunan polen ve tozların %99,97'si filtrelenir.
              • Filtreden geçen havadan tek seferlik temizleme için teorik olarak hesaplama, CADR 400 m3/saat'in 48 m3'lük bir odanın boyutuna bölünmesiyle yapılır (odanın 20 m2'lik bir alana ve 2,4 m2 yüksekliğe sahip olduğu varsayılır).
              • Airmid HealthGroup Ltd.'de gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A(H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m3'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.
              • Hava temizleyici, Covid-19'a karşı koruma sağlamaz, ancak kendinizi ve ailenizi koruma planının bir parçası olarak havalandırma sağlayarak temiz hava elde etmenize yardımcı olabilir (ABD Çevre Koruma Dairesi).
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