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Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava
Philips Hava Temizleyici, evinize gizlice girebilecek görünmez kirletici maddeleri ve alerjenleri temizler. Bu sayede tek bir düğmeye basarak evinizdeki havanın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava
Philips Hava Temizleyici, evinize gizlice girebilecek görünmez kirletici maddeleri ve alerjenleri temizler. Bu sayede tek bir düğmeye basarak evinizdeki havanın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler*. Tüm faydaları görün
Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava
Philips Hava Temizleyici, evinize gizlice girebilecek görünmez kirletici maddeleri ve alerjenleri temizler. Bu sayede tek bir düğmeye basarak evinizdeki havanın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dakikalar içerisinde temiz ve alerjen içermeyen* hava
Philips Hava Temizleyici, evinize gizlice girebilecek görünmez kirletici maddeleri ve alerjenleri temizler. Bu sayede tek bir düğmeye basarak evinizdeki havanın temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Havadaki virüslerin ve aerosollerin %99,9'unu temizler*. Tüm faydaları görün
Philips Hava Temizleyici - 3000i Serisi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Smart sensing teknolojisi parçacık, zararlı gazlar ve iç mekan alerjenleri olarak sayabileceğimiz üç önemli iç mekan sorununu gerçek zamanlı olarak algılar ve otomatik olarak temizler. Otomatik, Uyku ve Turbo'dan oluşan 3 mod arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Hava temizleyicinizin üst kısmında görüntülenen basit renk kodlu sistem sayesinde evinizdeki hava kalitesini kolayca saptayın.
Ön filtre tozu ve tüyleri yakalar. Ardından etkinleşen kömür filtre ise zararlı gazları ve rahatsız edici kokuları yok eder. Son olarak NanoProtect HEPA filtre 0,003 mikron boyutuna kadar ultra ince parçacıkları yakalar.
Zahmetsiz bakım için filtrelenen kirletici madde miktarını ve filtrenizin ne kadar ömrü kaldığını görün
Üstün filtreleme performansı 400 m3/saat CADR'ye kadar temiz hava dağıtımı sunar. Yeni 3D hava sirkülasyonu sistemimizle 20 m2'lik bir odada yalnızca 8 dakikada* temiz havanın keyfini çıkarın.
Evinizdeki hava kalitesini bir bakışta görün ve beklemek zorunda kalmadan içiniz tam olarak rahat etsin. Alerjenler, Gazlar veya PM2.5 arasından 3 farklı görüntüleme seçeneğine bakın.
Clean Home+ uygulaması ile hava temizleyicinizi ve evinizdeki hava kalitesini istediğiniz zaman istediğiniz yerden kontrol edin. Amazon Alexa uyumlu temizleyiciyi yalnızca seslenerek kontrol edin!
Işıklandırma, odanızdaki duruma göre otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede uykunuz bölünmeden cihazın tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
Uyku Modunda gösterge ışıkları kısılır ve temizleyici, siz uyurken neredeyse sessiz bir şekilde havayı temizler. Quiet Mark sertifikalıdır.
Kumaş dış kısma sahip zarif, minimal tasarım, her türlü iç mekan stiline rahatlıkla uyum sağlar.
Performans
Özellikler
Tasarım ve kaplama
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Lojistik verileri
Değiştirme
Menşei
Sürdürülebilirlik
Servis
İşlev