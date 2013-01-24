Akıllı otomatik temizleme

Smart sensing teknolojisi parçacık, zararlı gazlar ve iç mekan alerjenleri olarak sayabileceğimiz üç önemli iç mekan sorununu gerçek zamanlı olarak algılar ve otomatik olarak temizler. Otomatik, Uyku ve Turbo'dan oluşan 3 mod arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.