Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)
Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 270 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)
Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 270 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün
Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)
Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 270 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Havayı 11 dakikadan kısa sürede temizler (1)
Hava temizleyici, tek bir düğmeye basarak evinizdeki görünmez virüsleri, alerjenleri veya kirletici maddeleri filtreleyerek evinizin temiz ve güvenli olmasını sağlar. 270 m³/sa temiz hava sağlama hızı (CADR) sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün
Güçlü hava akışı sirkülasyonu, 63 m²'ye kadar olan odaları etkili bir şekilde kapsar ve odanın her köşesine temiz hava dağıtır. Bu, performansı 270 m³/sa CADR'ye (Temiz Hava Dağıtım Hızı) yükseltir. 20 m²'lik bir alanı 11 dakikadan kısa sürede temizler. (1)
NanoProtect HEPA, Aktif Karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikrona kadar ultra ince parçacıkların %99,97'sini yakalar (4). Böylece PM2.5, polen, toz, evcil hayvan kepeği ve diğer kirleticilerden korunursunuz. Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi sertifikalıdır.
Solunum yolu virüsleri içerebilecekler dahil olmak üzere aerosolleri yakalar. Airmid Health-Group tarafından yapılan bağımsız testlerde havadaki virüslerin A(H1N1) ve aerosollerin %99,9'unu temizlediği belirlenmiştir (3).
Ultra ince parçacıkları algılamak için havayı saniyede 1000 kez tarar. Hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bildirir ve eviniz için doğru hızı akıllı bir şekilde seçer (otomatik modda).
Philips hava temizleyiciler, fabrikadan çıkmadan önce 170 zorunlu ve katı inceleme testinden geçer. 7/24 kesintisiz çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulurlar.
Uyku modunda gösterge ışıkları kısılır ve temizleyici, siz uyurken neredeyse tamamen sessiz bir şekilde havayı temizler.
Hem hava kalitesi indeksi hem de kullanıcı arabirimindeki ışık, ışıktan kaynaklanabilecek rahatsızlıktan kaçınmak için kısılabilir ve/veya kapatılabilir.
Hava temizleyici, enerji tasarruflu tasarımı sayesinde maksimum 50 W güç ile çalışır. Bu, standart bir ampule eşdeğerdir.
Evinizin hava kalitesini gerçek zamanlı olarak bir bakışta görün. Gösterge; alerjenlerin ve PM2.5'in seviyesini sezgisel bir renkli halkayla gösterir.
Ürününüzü akıllı otomatik modda çalıştırın veya 5 hız seviyesinden birini (Uyku, Hız 1, 2, 3 ve Turbo) seçerek hava akışı ve ses seviyesini tamamen kontrol edin.
Hava temizleyici, kirlilik seviyesine ve çalışma süresine göre filtre ömrünü doğru şekilde hesaplar. Kolay bakım için filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır.
Bakım
Ağırlık ve boyutlar
Kullanım
Enerji verimliliği
Performans
FY1413/30