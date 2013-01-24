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Her zaman daha sağlıklı hava
Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman daha sağlıklı hava
Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün
Her zaman daha sağlıklı hava
Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman daha sağlıklı hava
Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün
Hava Temizleyici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Aerodinamik tasarımı ve NanoProtect Pro Filtresiyle Vitashield IPS, 270 m3/saat'e kadar artırılmış temiz hava dağıtım oranına sahiptir. 0,02 um boyutuna kadar ultra küçük parçacıkları etkili bir şekilde temizler. Aynı zamanda formaldehit ve TVOC gibi zararlı gazları filtreler.
İç mekandaki PM2.5 seviyeleri, dışarıdaki hava kirliliği veya yemek pişirme ve temizlik gibi faaliyetler nedeniyle yerel kılavuzlarda belirtilen seviyelerin çok üstüne çıkabilir. Akıllı hava sensörü PM2.5 seviyelerini algılayarak hava temizleyicinin hızını kirliliği giderecek hızlara getirebilir.
Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanmıştır. Hava temizleyici, yatak odanızın havasını hızlı bir şekilde uyku için hazırlar ve hava kalitesini sürekli takip ederek uyuduğunuz zaman boyunca temiz hava dağıtımı gerçekleştirir. Loş ve/veya kapalı ışıklar ile düşük ses, ailenizin ve sizin daha rahat uyumanızı sağlar.
Sağlıklı hava koruma uyarısı, filtreyi değiştirme zamanı geldiğinde sizi tam zamanında haberdar eder. Filtre zamanında değiştirilmezse cihaz, etkisiz hava temizleme yapmamak için çalışmayı durdurur. Böylece, havanın her zaman daha sağlıklı olduğundan emin olursunuz.
Gösterge panelindeki renk halkası, maviden (iyi alerjen ve parçacık seviyesi) kırmızıya (kötü alerjen ve parçacık seviyesi) değişen 4 adımlı renk aralığı ile hava kalitesine dair net bilgi sunar.
ECARF ve Airmid sertifikalıdır veya ECARF ve Airmid tarafından test edilmiştir*
Ekranlı Touch UI
Ekstra kalın NanoProtect HEPA, havadaki parçacıklara karşı üstün hava temizleme etkisi ve ömrü sunmak için tasarlanmıştır.
Tasarım ve kaplama
Performans
Teknik spesifikasyonlar
Menşei
Servis
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
FY1413/30
FY1410/30