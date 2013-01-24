Her zaman daha sağlıklı hava

Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün