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    Series 1000

    Hava Temizleyici

    AC1215/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her zaman daha sağlıklı hava Her zaman daha sağlıklı hava Her zaman daha sağlıklı hava
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      Series 1000 Hava Temizleyici

      AC1215/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Her zaman daha sağlıklı hava

      Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün

      Series 1000 Hava Temizleyici

      Her zaman daha sağlıklı hava

      Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün

      Her zaman daha sağlıklı hava

      Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün

      Series 1000 Hava Temizleyici

      Her zaman daha sağlıklı hava

      Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanan yeni bir teknolojidir. Uyuduğunuz zaman boyunca hava kalitesinin sürekli izlendiği ve temiz hava dağıtımının gerçekleştiği konusunda içiniz rahat olsun. Aileniz ve sizin daha rahat uyumanız için bir fısıltı kadar sessizdir. Tüm faydaları görün

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        Series 1000

        Series 1000

        Hava Temizleyici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her zaman daha sağlıklı hava

        Daha Temiz Geceler, Enerji Dolu Günler

        • Parçacıkların %99,97'sini kaldırır @3nm
        • Hava kalitesi renk geribildirimi
        • 63 m2'ye (678 ft2) kadar
        • Otomatik mod ve Uyku modu
        Maksimum 63m2'lik bir odaya uygulanabilen Üstün Hava Temizleme

        Maksimum 63m2'lik bir odaya uygulanabilen Üstün Hava Temizleme

        Aerodinamik tasarımı ve NanoProtect Pro Filtresiyle Vitashield IPS, 270 m3/saat'e kadar artırılmış temiz hava dağıtım oranına sahiptir. 0,02 um boyutuna kadar ultra küçük parçacıkları etkili bir şekilde temizler. Aynı zamanda formaldehit ve TVOC gibi zararlı gazları filtreler.

        Özel otomatik temizleme modu kirliliği etkili bir şekilde temizler

        Özel otomatik temizleme modu kirliliği etkili bir şekilde temizler

        İç mekandaki PM2.5 seviyeleri, dışarıdaki hava kirliliği veya yemek pişirme ve temizlik gibi faaliyetler nedeniyle yerel kılavuzlarda belirtilen seviyelerin çok üstüne çıkabilir. Akıllı hava sensörü PM2.5 seviyelerini algılayarak hava temizleyicinin hızını kirliliği giderecek hızlara getirebilir.

        Uykunuz boyunca daha sessiz ve sürekli temiz hava dağıtımı

        Uykunuz boyunca daha sessiz ve sürekli temiz hava dağıtımı

        Gece algılama modu, özellikle yatak odanız için tasarlanmıştır. Hava temizleyici, yatak odanızın havasını hızlı bir şekilde uyku için hazırlar ve hava kalitesini sürekli takip ederek uyuduğunuz zaman boyunca temiz hava dağıtımı gerçekleştirir. Loş ve/veya kapalı ışıklar ile düşük ses, ailenizin ve sizin daha rahat uyumanızı sağlar.

        Filtre ömrüne dair hassas sağlıklı hava koruma uyarısı

        Filtre ömrüne dair hassas sağlıklı hava koruma uyarısı

        Sağlıklı hava koruma uyarısı, filtreyi değiştirme zamanı geldiğinde sizi tam zamanında haberdar eder. Filtre zamanında değiştirilmezse cihaz, etkisiz hava temizleme yapmamak için çalışmayı durdurur. Böylece, havanın her zaman daha sağlıklı olduğundan emin olursunuz.

        Gerçek zamanlı hava kalitesi geribildirimi

        Gerçek zamanlı hava kalitesi geribildirimi

        Gösterge panelindeki renk halkası, maviden (iyi alerjen ve parçacık seviyesi) kırmızıya (kötü alerjen ve parçacık seviyesi) değişen 4 adımlı renk aralığı ile hava kalitesine dair net bilgi sunar.

        ECARF ve Airmid sertifikalıdır veya ECARF ve Airmid tarafından test edilmiştir

        ECARF ve Airmid sertifikalıdır veya ECARF ve Airmid tarafından test edilmiştir

        ECARF ve Airmid sertifikalıdır veya ECARF ve Airmid tarafından test edilmiştir*

        Ekranlı Touch UI

        Ekranlı Touch UI

        Ekranlı Touch UI

        Çocuk kilidi, ayarlarda istenmeyen değişiklikler yapılmasını engeller

        Çocuk kilidi, ayarlarda istenmeyen değişiklikler yapılmasını engeller

        Gelişmiş NanoProtect Filtre çok yönlü koruma sunar

        Ekstra kalın NanoProtect HEPA, havadaki parçacıklara karşı üstün hava temizleme etkisi ve ömrü sunmak için tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım ve kaplama

          Hava kalitesi sensörleri
          Parçacık
          Kontrol paneli rengi
          Siyah
          Kontrol paneli tipi
          Touch
          Fan hızı göstergeleri
          1,2,3,-Turbo
          Renkler
          Beyaz

        • Performans

          PM2.5'i filtreler
          99  %
          Virüsleri filtreler
          99,9  %
          CADR (sigara dumanı)
          270  m³/h
          Bakterileri filtreler
          99,9  %

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Etkin alan
          63'e kadar  m²
          Frekans
          50  Hz
          Güç
          50  W
          Ses düzeyi
          33  dB(A)
          Gerilim
          220  volt

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          541 x 325 x 211  mm

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