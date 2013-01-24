Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- RS232 kablosu
- AC Güç Kablosu
- HDMI kablosu
- IR sensör kablosu (1,8 M)
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Hızlı D-Line profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi bir ifade biçimi
Hızlı D-Line profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Daha iyi bir ifade biçimi
Hızlı D-Line profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi bir ifade biçimi
Hızlı D-Line profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
D-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
Tek bir Philips Profesyonel Ekranı çerçevesiz 2x2 video duvarına dönüştürün. Dört farklı kaynağı bağlayarak tek seferde birden fazla kanalı zahmetsizce oynatabilirsiniz. Ekrana hangi bölgenin hangi içeriği oynatacağını söylemeniz yeterli. Birden fazla kameradan gelen yayının net bir şekilde görülmesi gerektiği yayın kontrolü odaları gibi odalar için idealdir.
Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.
İnternet bağlantısı üzerinden Philips profesyonel ekranınızı kontrol edin. Entegre Android işletim sistemi (SoC), web uygulamalarını ve yerel uygulamaları doğrudan ekrana yüklemenize olanak tanır. Dahili programlayıcı sayesinde uygulamaları ve içerikleri, günün saatine veya kullanıcıya göre kolaylıkla başlatabilirsiniz.
İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.
4G/LTE modülleri Philips profesyonel ekranınıza kolayca bağlayın. Entegre mPCIe yuvası sayesinde ekranınız aynı kablosuz bağlantıyı paylaşan diğer cihazlarla iletişime geçebilir. Bu özellik, yerel ağa bağlanamadığınız banka veya devlet kurumları gibi yerlerde ekran kurulumu yapıyorsanız oldukça faydalıdır.
Android destekli Philips Profesyonel Ekranınızın siz orada değilken bile doğru içeriği gösterdiğinden emin olun. Entegre medya oynatıcısı üzerinden içerik oynattığınızda ekranınızı düzenli aralıklarla ekran görüntüsü alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran görüntüleri ekranın dahili hafızasında depolanır ve bunları e-posta yoluyla alabilirsiniz.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Kullanılabilirlik
Güç
Çalışma koşulları
Ses
Aksesuarlar
Multimedya Uygulamaları
Çeşitli
Dahili Oynatıcı