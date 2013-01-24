Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Q-Line Ekran

    86BDL3050Q/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha fazlasını göster Daha fazlasını göster Daha fazlasını göster
      -{discount-value}

      Q-Line Ekran

      86BDL3050Q/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha fazlasını göster

      Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Q-Line Ekran

      Daha fazlasını göster

      Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin. Tüm faydaları görün

      Daha fazlasını göster

      Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Q-Line Ekran

      Daha fazlasını göster

      Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör eslesmemis

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Q-Line Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha fazlasını göster

        Sade, akıllı, net 18/7 ekran.

        • 86 inç
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        • Ultra HD
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

        Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

        Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

        İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

        CMND ile uzaktan sistem yönetimi

        Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

        CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

        İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

        Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

        Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

        Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

        USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          85,6  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          217,4  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Parlaklık
          410  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1200:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,4935 x 0,4935 mm
          Ekran renkleri
          1,07 Milyar
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Renk Geliştirme
          • Renk Sıcaklığı Ayarı
          • De-interlacer (Kenar çizgi düzeltme)
          • Gürültü Azaltma
          • Akıllı Görüntü
          İşletim sistemi
          Android 5.0.1
          Panel teknolojisi
          IPS

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
          • 720 x 400, 70 Hz
          • 800 x 600, 60, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60, 75 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
          Video formatları
          • 480i, 30, 60 Hz
          • 480p, 30, 60 Hz
          • 576i, 25, 50 Hz
          • 576p, 25, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 25, 30 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 2160p, 30, 50, 60 Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • VGA (Analog D-Sub)
          • DisplayPort (1.2)
          • HDMI (x4)
          • USB 2.0 (x2)
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          Ses Sol/Sağ (RCA)
          Harici kontrol
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          • RJ45
          Diğer bağlantılar
          • OPS
          • AC çıkışı
          • Analog (D-sub girişi)
          • Analog ses Sol/Sağ çıkışı
          • Ekran Portu
          • HDMI
          • IR çıkışı
          • micro SD
          • PC Ses girişi
          • RS232 Seri
          • USB 2.0
          • USB güç çıkışı (5 V. 2 amp)

        • Kullanılabilirlik

          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          Kilitlenebilir
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • LAN (RJ45)
          • RS232
          • Kart OPS RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          Sinyal loop through
          • RS232
          • IR Loopthrough
          Kurulum kolaylığı
          • Akıllı Yuva
          • AC Çıkışı
          • Taşıma Kolları
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Yerleştirme
          Yatay (18/7)
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Döşeme Matrisi
          10 x 15'e kadar
          Hafıza
          8 GB eMMC

        • Boyutlar

          Çerçeve genişliği
          15,15 (Üst/Sol/Sağ) 16,0 (Alt) mm
          Set Genişliği
          1927,9  mm
          Set Yüksekliği
          1098,9  mm
          Set Derinliği
          85,9  mm
          Set Genişliği (inç)
          75,90  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          43,26  inç
          Set Derinliği (inç)
          2,06  inç
          Ürün ağırlığı
          63,8  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          140,65  lb
          VESA Montaj
          600 x 400 mm, M8

        • Çalışma koşulları

          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80 (çalışma), %10 - 95 (depolama)  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Açık modu)
          302 W
          Tüketim: 350 nit
          265 W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Akıllı Güç

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • HDMI kablosu
          • IR sensör kablosu (1,8 M)
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • RS232 papatya zinciri kablosu
          • USB Kapağı ve vida x1

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Video Oynatma
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WMV
          • ASF
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • MOV
          • TRP
          • WEBM
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • M4A
          • MP3
          • WMA

        • Çeşitli

          Garanti
          3 yıl garanti
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Arapça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Japonca
          • Çekçe
          • Danca
          • Felemenkçe
          • Fince
          • Norveççe
          • Portekizce
          • İsveççe
          Yasal onaylar
          • CE
          • UL/cUL
          • CB
          • FCC, Sınıf B
          • BSMI
          • CCC
          • EAC
          • EMF
          • EnergyStar 7.0
          • PSB

        • Dahili Oynatıcı

          Saklama
          8 GB eMMC
          CPU
          Dört Çekirdekli Full HD
          Hafıza
          2 GB DDR3

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • HDMI kablosu
        • IR sensör kablosu (1,8 M)

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi