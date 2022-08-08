Hem görüntüsü hem de sesiyle müthiş.
Her koltuğun karşısında olmaktan gurur duyacağı bir TV. Koyu siyahlar, zengin OLED renk ve kristal netliğinde Bowers & Wilkins ürünün sesi sizi büyüleyecek. Üstelik izlediğiniz veya oynadığınız her içeriğin heyecanını odanıza yansıtan Ambilight'a sahip. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem görüntüsü hem de sesiyle müthiş.
Her koltuğun karşısında olmaktan gurur duyacağı bir TV. Koyu siyahlar, zengin OLED renk ve kristal netliğinde Bowers & Wilkins ürünün sesi sizi büyüleyecek. Üstelik izlediğiniz veya oynadığınız her içeriğin heyecanını odanıza yansıtan Ambilight'a sahip. Tüm faydaları görün
Hem görüntüsü hem de sesiyle müthiş.
Her koltuğun karşısında olmaktan gurur duyacağı bir TV. Koyu siyahlar, zengin OLED renk ve kristal netliğinde Bowers & Wilkins ürünün sesi sizi büyüleyecek. Üstelik izlediğiniz veya oynadığınız her içeriğin heyecanını odanıza yansıtan Ambilight'a sahip. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem görüntüsü hem de sesiyle müthiş.
Her koltuğun karşısında olmaktan gurur duyacağı bir TV. Koyu siyahlar, zengin OLED renk ve kristal netliğinde Bowers & Wilkins ürünün sesi sizi büyüleyecek. Üstelik izlediğiniz veya oynadığınız her içeriğin heyecanını odanıza yansıtan Ambilight'a sahip. Tüm faydaları görün
4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses
Toplam:
Yeni nesil Ambilight'ımız, OLED+ TV izleme deneyimini daha da büyülü bir hale getiriyor. TV'nin etrafındaki her zamankinden daha ayrıntılı ve daha iyi tanımlanmış Ambilight halesi, ekrandaki renklerle mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.
Şık bir 5.1.2 Bowers & Wilkins ses muhafazası, izlediğiniz veya dinlediğiniz her içeriğe heyecan verici derecede zengin, gerçeğe yakın bir performans getirir. Yukarı çıkışlı ve surround hoparlörler, daha da etkileyici bir ses için sesi yukarı ve etrafa gönderir. İkonik üstte tweeter tasarımı, diyalogların ve vokallerin netliğini korur.
Yapay Zeka özellikli ikili işlemci, adeta ekranın içindeymişsiniz gibi hissettiren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli algoritma, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izlediğiniz fark etmeksizin gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Siyahlar göz alıcıdır ve güzel parlak bir görüntü, gölgede veya ışıkta her ayrıntıyı piksel mükemmelliğindeki HDR'de göreceğiniz anlamına gelir. İyi aydınlatılmış bir odada izliyorsanız TV'niz otomatik olarak ayarlanır, böylece her zaman en iyi deneyimi yaşarsınız.
Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED+ TV'niz, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Atıştırmalık hazırlarken mutfaktan filmin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Odadan çıkmanız gerektiğinde bile önemli maç yorumlarını takip edin.
İçeriklerinizi dilediğiniz gibi oynatın. HDMI 2.1 uyumlu OLED+ TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve olağanüstü akıcı grafiklerle yeni nesil ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.
Philips 4K UHD OLED TV, HDR10+ ve Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler çok daha gerçekçi görünür. Hareket ise olağanüstü akıcıdır.
İstediğiniz içeriği kolayca bulmak, OLED+ TV'nizle yapabileceklerinizin yalnızca bir tanesidir. Google Asistan ile doğrudan konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın veya TV'yi Google Asistan uyumlu cihazlar aracılığıyla kontrol edin. Alexa'dan TV'yi Alexa özellikli cihazlar aracılığıyla kontrol etmesini isteyebilirsiniz.
Neredeyse çerçevesiz ekran ve açılı Bowers & Wilkins ses muhafazası gerçek bir kaliteli görünüm kazandırır. Ses muhafazası Kvadrat hoparlör kumaşına sarılmıştır ve arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda yumuşak, sürdürülebilir kaynaklı Muirhead deri ile üretilmiştir. Ambalajlarımızda ve ek parçalarımızda geri dönüştürülmüş karton ve kağıt kullanılmaktadır.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Smart TV Özellikleri
Tuner/Alım/İletim
Güç
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
Multimedya Uygulamaları
Tasarım
Boyutlar
Aksesuarlar
AB Enerji kartı
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.