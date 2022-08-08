Her zamankinden daha sürükleyici. 4 taraflı Ambilight.

Yeni nesil Ambilight'ımız, OLED+ TV izleme deneyimini daha da büyülü bir hale getiriyor. TV'nin etrafındaki her zamankinden daha ayrıntılı ve daha iyi tanımlanmış Ambilight halesi, ekrandaki renklerle mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.