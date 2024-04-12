  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    OLED

    4K Ambilight TV

    77OLED809
    • Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem. Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem. Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.
      -{discount-value}
      Energy Label Europe F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 202.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      77OLED809

      Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.

      Bu zarif OLED Ambilight TV, gerçekçi görüntü ve güçlü ses sunar. Güzel, ince ve çerçevesiz ekran sayesinde tamamen aksiyona odaklanabilirsiniz. Ambilight parlaklığı her şeyin daha büyük ve etkileyici görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      OLED 4K Ambilight TV

      Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.

      Bu zarif OLED Ambilight TV, gerçekçi görüntü ve güçlü ses sunar. Güzel, ince ve çerçevesiz ekran sayesinde tamamen aksiyona odaklanabilirsiniz. Ambilight parlaklığı her şeyin daha büyük ve etkileyici görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.

      Bu zarif OLED Ambilight TV, gerçekçi görüntü ve güçlü ses sunar. Güzel, ince ve çerçevesiz ekran sayesinde tamamen aksiyona odaklanabilirsiniz. Ambilight parlaklığı her şeyin daha büyük ve etkileyici görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      OLED 4K Ambilight TV

      Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.

      Bu zarif OLED Ambilight TV, gerçekçi görüntü ve güçlü ses sunar. Güzel, ince ve çerçevesiz ekran sayesinde tamamen aksiyona odaklanabilirsiniz. Ambilight parlaklığı her şeyin daha büyük ve etkileyici görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      OLED

      OLED

      4K Ambilight TV

      - {discount-value}

      Toplam:

      recurring payment

      Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.

      4K Ambilight TV

      • 194cm (77 inç) AMBILIGHT TV
      • P5 AI perfect görüntü motoru
      • Google TV™
      • Dolby Vision ve Dolby Atmos
      Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

      Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

      Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

      İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

      İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

      Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci adeta ekranın içindeymişsiniz gibi hissettiren gerçekçilikte görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

      Google'ın yardımıyla en sevdiğiniz eğlenceli içerikler

      Google'ın yardımıyla en sevdiğiniz eğlenceli içerikler

      Ne izlemek istiyorsunuz? Google TV, uygulamalarınız ve abonelikleriniz içinde bulunan filmleri, dizileri ve benzeri içerikleri bir araya getirir ve bunları yalnızca sizin için düzenler. Beğendiğiniz içeriklere göre size öneriler sunar ve izleme listenizi düzenlemek için telefonunuzdaki Google TV uygulamasını hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz.

      Ayrıntı ve derinlik. Gerçekçi OLED görüntüsü.

      Ayrıntı ve derinlik. Gerçekçi OLED görüntüsü.

      4K (UHD) OLED Ambilight TV'niz belirli bir açıdan izlendiğinde bile muhteşem görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgelerdeki veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görebilir ve her sahnede verilmek istenen duyguyu tam olarak hissedersiniz. Tüm önemli HDR formatları desteklenir.

      Efsanevi oyun deneyimi. 144 Hz*, ultra düşük gecikme, G-sync, VRR, FreeSync.

      Efsanevi oyun deneyimi. 144 Hz*, ultra düşük gecikme, G-sync, VRR, FreeSync.

      Sınırlara takılmadan oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kendinizi kaptırın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, gerçekçi doğal hareketler ve muhteşem grafikler. Ambilight'ın oyun modu deneyimi çok daha heyecanlı hale getirir. Oyunlarınızı bilgisayar üzerinden oynuyorsanız HDMI aracılığıyla 144 Hz'in keyfini çıkarabilirsiniz.

      Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

      Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

      Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.

      IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.

      IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.

      Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED TV, IMAX sinemalarında gösterilmek üzere yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.

      Kolay kontrol

      Kolay kontrol

      Şık TV uzaktan kumandasını uydu ve kablo kutusunu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Sesli kontrol* için uzaktan kumandadaki özel Google düğmesiyle Google Asistan'ı uyandırabilir ya da Alexa destekli cihazlar üzerinden Alexa'dan TV'yi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. iPhone, iPad veya Mac'inizi sorunsuz bir şekilde TV'nize yansıtın. Uygulamalardan film izleyin. Odadaki arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşın.*

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

      DTS Play-Fi özellikli Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizdeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

      İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj.

      Bu TV zarif ve koyu metal ayaklara sahiptir. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası kablosuz olarak şarj edilebilir ve geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır. Ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve tüm ekler geri dönüştürülmüş kağıda basılır.

      Tüm önemli HDR formatlarını destekler.

      Tüm önemli HDR formatlarını destekler.

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Duvar rengine uyarlanma
        • Dinlenme ışık modu
        • Oyun Modu
        • Ambilight Müzik
        • Gün Doğumu Alarmı
        • AmbiSleep
        • Ambilight FTI Animasyonu
        • Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        77  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        194  cm
        Ekran çözünürlüğü
        3840 x 2160
        Yerel yenileme hızı
        120  Hz
        Fotoğraf motoru
        P5 AI Perfect Görüntü Motoru
        Görüntü geliştirme
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Perfect
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • CalMAN Ready
        • IMAX enhanced modu
        • HDR10+ Uyarlanabilir
        • Film yapımcısı modu

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
        • 2560x1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV Program rehberi*
        8 günlük Elektronik Program Rehberi
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin

      • Smart TV Özellikleri

        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        • Dahili Google Asistan
        • Alexa ile çalışır
        • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
        Akıllı Ev deneyimi
        • Amazon Alexa ile çalışır
        • Google asistan ile çalışır
        • Matter ile uyumlu
        • Control4 ile bağlantı

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • İşleme

        İşleme Gücü
        Dört Çekirdekli

      • Ses

        Ses
        2.1 Kanal
        Çıkış gücü (RMS)
        Çıkış gücü: 70 Watt (RMS)
        Hoparlör yapılandırması
        10 W x 4 orta-yüksek hoparlör, 30 W sub-woofer
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • DTS:X
        Ses Geliştirme
        • Dolby Atmos
        • Net Konuşma Sesleri
        • A.I. Ses
        • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
        • Dolby Ses Sabitleyicisi
        • Gece modu
        • Dolby Bas Güçlendirme
        • Oda Kalibrasyonu
        • DTS Play-Fi

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        4
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        • Tek dokunuşla oynatma
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        • Wi-Fi 6
        Diğer bağlantılar
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Dijital ses çıkışı (optik)
        • Kulaklık çıkışı
        • Servis konektörü
        • Uydu Konektörü
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI2'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 2 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        • Maks. 48 Gbps veri hızı
        EasyLink 2.0
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
        • 4K 120 Hz'ye kadar
        Oyun
        • ALLM
        • Dolby Vision Oyun
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • AMD FreeSync Premium
        • Nvidia G-Sync uyumlu
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HDR10+ Uyarlanabilir
        • HLG
        • UHDA

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        1887660
        SDR için enerji sınıfı
        F
        SDR için açık mod güç talebi
        134  Kwh/1000 sa
        HDR için enerji sınıfı
        F
        HDR için açık mod güç talebi
        133  Kwh/1000 sa
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        OLED

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 220 - 240 V 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,3 W'tan daha az
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Görüntü dondurma (radyo için)
        • Eco modu
        • Işık sensörü

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stant
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Uzaktan kumandanın şarj edilmesi için 1 adet USB-C kablosu

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Metal kaplama çerçeve
        Stant tasarımı
        Saten krom stand

      • Boyutlar

        TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği
        20/ 70  mm
        Duvara montaja uyumlu
        400 x 300 mm
        TV standı genişlik mesafesi
        805  mm
        Stantsız olarak TV (Y x G x D)
        991 x 1723 x 80 mm
        Stantla birlikte TV (Y x G x D)
        1057 x 1723 x 310 mm
        Ambalaj kutusu (Y x G x D)
        1170 x 1950 x 200 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        35,2 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        36,5 kg
        Ambalajla birlikte ağırlık
        47,0 kg

      • Google TV

        Bellek boyutu(Flash)
        16 GB*
        Önceden yüklenmiş uygulamalar
        Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aurora, Whalefit , NFT, STB kumanda

      Bu ürün için destek alın

      SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

      Önerilen ürünler

        En son görüntülenen ürünler

          • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
          • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
          • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
          • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
          • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
          • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
          • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir
          • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
          • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
          • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.
          • Apple TV uygulaması ve Apple TV+'ın kullanılabilirliği ülkenize veya bölgenize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen Google Play ve Apple Inc. destek sayfalarını kontrol edin.
          • 144 Hz HDMI VRR, G-sync ve FreeSync özellikleri, HDMI üzerinden OLED TV'nize bağlı bir bilgisayarda oyun oynarken kullanılabilir

          Bültenimize abone olun

          * Bu alan gereklidir

          Özel promosyonlar ve kuponlar

          Ürün lansmanları

          İpuçları ve öneriler

          *
          *

          *

          * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

          Bu ne anlama geliyor?

          Keşfet 
          MyPhilips

          Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

          Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

          Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

          Şimdi üye ol

          Ödeme Seçenekleri

          Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

          Visa - payment method
          MasterCard - payment method

          Destek

          Çevrimiçi Mağaza Desteği
          Şartlar ve koşullar
          Sipariş Takibi

          Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

          I understand

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.