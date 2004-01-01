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    LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

    75PUS8909/12
    • -{discount-value}

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

      75PUS8909/12

      Bu ürün satışta değil

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

      Bu ürün satışta değil

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

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        LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

        LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

        - {discount-value}

        Toplam:

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        Etkileyici Ambilight özellikli The One.

        Etkileyici Ambilight özellikli The One.

        Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

        Heyecan verici görüntü kalitesi sunan The One. Philips P5 görüntü motoru.

        Heyecan verici görüntü kalitesi sunan The One. Philips P5 görüntü motoru.

        Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

        TITAN OS özellikli The One.

        TITAN OS özellikli The One.

        Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.

        Oyuna başlayın! 144 Hz*, ultra düşük veri gecikmesi, VRR, FreeSync.

        Oyuna başlayın! 144 Hz*, ultra düşük veri gecikmesi, VRR, FreeSync.

        HDMI 2.1 özellikli Ambilight TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve akıcı grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya virajları mükemmel şekilde alın. Hem VRR hem de FreeSync desteklenir. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar. Masaüstü bilgisayarda oyun oynarken HDMI üzerinden 144 Hz VRR'nin keyfini çıkarabilirsiniz.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

        İlk kullanımdan itibaren harika, net TV sesi elde edersiniz. Daha fazlasını istediğiniz zaman ise DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

        Dahili Alexa ve Google Asistan ile çalışır*

        Dahili Alexa ve Google Asistan ile çalışır*

        Sesli asistanlar arasından seçim yapabilirsiniz! Uzaktan kumandanızdaki Alexa düğmesine basarak film ve programlar bulmak, öneriler almak, uyumlu akıllı ev cihazlarını yönlendirmek ve daha fazlası için sesinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca Google Asistan özellikli cihazlar aracılığıyla Google'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

        Ultra net ve canlı görüntü.

        Ne izliyor olursanız olun, canlı renklere sahip parlak, ultra net görüntünün keyfini çıkarın. Ayrıca bu 4K (UHD) Ambilight TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur; böylece HDR içerik akışı izlerken karanlık ve parlak alanlarda bile daha fazla ayrıntı görürsünüz.

        Mükemmel TV sesi sunar. Kolaylıkla soundbar veya hoparlör eklenebilir.

        Mükemmel TV sesi sunar. Kolaylıkla soundbar veya hoparlör eklenebilir.

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