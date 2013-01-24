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Profesyonel verimlilik
Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel verimlilik
Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.
Profesyonel verimlilik
Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel verimlilik
Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.
Profesyonel TV
Philips Online Mağaza fiyatı
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Herhangi bir Apple, Windows veya Android™ cihazdan büyük ekrana kesintisiz kablosuz bağlantı ile toplantıların daha sorunsuz ve hızlı geçmesini sağlayın. Dahili Chromecast, cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan ve tabletlerden medya ve sunumların 4K düzeyine kadar çözünürlükte anında yansıtılmasını sağlar. Uygun maliyetlidir, ekstra donanım gerektirmez ve kurumsal kullanım için güvenlidir.
Kablosuz bağlantı bulunmadığında HDMI girişi algılaması, sunum kaynaklarından gelen doğrudan kablolu bağlantıları tanır ve kaynak değişiklikleri ile açma/kapatma işlevini otomatik olarak yerine getirir.
Hızlı, çok yönlü ve gezinmesi kolay Android destekli Philips Profesyonel TV'ler, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir. Ek olarak web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilme imkanı sunar. Otomatik güncellemeler ise uygulamaların daima güncel olmasını sağlar.
Google Play Store'un tamamına erişim, Philips Profesyonel Ekranınıza uygulama, oyun, müzik, film ve çok daha fazlasını eklemenizi kolaylaştırır. Kataloğa günlük olarak yeni iş araçları ve ekstra eğlence seçenekleri eklenerek her zaman en son küresel trendlere erişmeniz sağlanır.
Dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tam uzaktan kontrol sağlamak için bu Philips Profesyonel Ekranı, Crestron ağınıza bağlayın. Ekranı açıp kapatın, içerik planlayın, ayarları yönetin ve harici cihazları kolayca bağlayın. Crestron Connected®; Apple, Windows, Android ve Linux cihazlardan kablosuz veya kablolu içerik paylaşımı için hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.
Dahili planlayıcı, daha ilgi çekici bir ortam ve daha iyi sonuçlar için günün saatine göre içerik ile uygulamaların başlatılmasını kolaylaştırır.
Ekran ağınızı yerel bir (LAN veya RF) bağlantı üzerinden çalıştırın. CMND & Kontrol, yazılımı ve ayarları güncelleyip ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster bir ister daha fazla TV'den sorumlu olun, CMND & Kontrol sayesinde ekibinizi kolayca yönetebilirsiniz.
Philips Profesyonel TV'lerinizdeki uygulamaları tek bir yerden kontrol edin. AppControl, seçtiğiniz TV'lerde veya ağınızın tamamında uygulamaları yüklemenize, silmenize ve yönetmenize olanak tanır. Bu sayede, kaç tane TV yönetiyor olursanız olun konuklarınıza ve müşterilerinize kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilirsiniz.
Görüntü/Ekran
Ses
Tasarım
Android TV
Tuner/Alım/İletim
Kablosuz Bağlanabilirlik
Yan Bağlantı
Alt Bağlantı
Bağlantı Geliştirmeleri
Kurumsal Özellikler
Professional TV Özellikleri
Multimedya
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar