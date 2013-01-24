Dahili akıllı tahta modu

Akıllı tahta modu ile iş birliğine dayalı çalışmalara hız kazandırın. Ekranınızı boş bir tuvale dönüştürmek için bu özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir. Böylece birden çok kullanıcı elle veya özel ekran kalemleriyle tahtanın üzerine çizim yapabilir. Ardından ekrandaki her şey kolayca baskı almak veya dosya olarak paylaşmak için kaydedilebilir.