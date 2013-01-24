Kablosuz olarak içerik paylaşımı için dahili Chromecast

Herhangi bir Apple, Windows veya Android™ cihazdan büyük ekrana kesintisiz kablosuz bağlantı ile toplantıların daha sorunsuz ve hızlı geçmesini sağlayın. Dahili Chromecast, cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan ve tabletlerden medya ve sunumların 4K düzeyine kadar çözünürlükte anında yansıtılmasını sağlar. Uygun maliyetlidir, ekstra donanım gerektirmez ve kurumsal kullanım için güvenlidir.