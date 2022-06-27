Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Masa üstü stand
- 2 x AAA Pil
İzlemeye değer TV
Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İzlemeye değer TV
Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün
İzlemeye değer TV
Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İzlemeye değer TV
Yapabileceğiniz en akıllı seçim. Sevdiğiniz her şeyi muhteşem 4K'da izleyin. Hızlı ve etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın. Müziğinizin keyfini daha iyi çıkarabilmek için kolaylıkla soundbar ve hoparlör bağlayın. Ayrıca benzersiz ve çarpıcı bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün
4K UHD LED Android TV
Toplam:
Philips Ambilight ile Philips TV izleme deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor! TV'nin kenarındaki LED ışıklar parlar ve ekrandaki içeriğin renkleri veya müziğiniz ile mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar huzurlu ve sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.
Her sahne için mükemmel bir görüntü deneyimi yaşamak ister misiniz? Philips 4K UHD TV'niz tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu da mükemmel ve net görüntüler elde edilmesini sağlar. Karanlık ve aydınlık alanlarda bile her ayrıntıyı görürsünüz.
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
Hayatınıza uyacak bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekana uyum sağlar ve açılı standı, soundbar kullanabilmeniz için yeterli alan bırakır. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz geri dönüştürülmüş karton ve kağıttan üretilmiştir.
DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Philips TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
Philips TV'niz, son derece tepkisel oyun deneyimi ve inanılmaz akıcı grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. HDMI 2.1, VRR ve Freesync desteklenir. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Smart TV Özellikleri
Tuner/Alım/İletim
Güç
Ses
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Tasarım
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