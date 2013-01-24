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    Performance Series

    4K UHD LED Android TV

    65PUS8506/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • İzlemeye değer TV İzlemeye değer TV İzlemeye değer TV
      -{discount-value}

      Performance Series 4K UHD LED Android TV

      65PUS8506/12
      Genel Derecelendirme / 5

      İzlemeye değer TV

      Bir sonraki TV'nizi seçmek artık çok kolay. Mükemmel görüntü ve ses, kolay bağlantı özelliği, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsanız aradığınız TV tam da bu. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, benzersiz bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün

      Performance Series 4K UHD LED Android TV

      İzlemeye değer TV

      Bir sonraki TV'nizi seçmek artık çok kolay. Mükemmel görüntü ve ses, kolay bağlantı özelliği, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsanız aradığınız TV tam da bu. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, benzersiz bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün

      İzlemeye değer TV

      Bir sonraki TV'nizi seçmek artık çok kolay. Mükemmel görüntü ve ses, kolay bağlantı özelliği, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsanız aradığınız TV tam da bu. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, benzersiz bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün

      Performance Series 4K UHD LED Android TV

      İzlemeye değer TV

      Bir sonraki TV'nizi seçmek artık çok kolay. Mükemmel görüntü ve ses, kolay bağlantı özelliği, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi istiyorsanız aradığınız TV tam da bu. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, benzersiz bir deneyim için Ambilight'a da sahip olursunuz. Tüm faydaları görün

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        Performance Series

        Performance Series

        4K UHD LED Android TV

        Toplam:

        İzlemeye değer TV

        Ambilight ile 4K UHD LED Android TV

        • 3 taraflı Ambilight TV
        • Önemli HDR formatlarını destekler
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        • 164 cm (65 inç) Android TV
        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        Son derece akıllı. Android TV

        Son derece akıllı. Android TV

        Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

        Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

        Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Çoklu oda ses sistemi. DTS Play-Fi ile uyumlu

        Çoklu oda ses sistemi. DTS Play-Fi ile uyumlu

        Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.

        İdeal oyuncu deneyimi. Tüm konsollarda düşük gecikme süresi.

        İdeal oyuncu deneyimi. Tüm konsollarda düşük gecikme süresi.

        Philips TV'niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.

        Önemli HDR formatları. Yönetmenin gözünden bakın.

        Önemli HDR formatları. Yönetmenin gözünden bakın.

        Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanmak üzere geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür. Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinema kalitesinde görüntü ve ses.

        İnce, çekici tasarım

        Odanızla uyumlu bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV, sizin için ideal seçim olabilir. Cilalanmış metal stand, her türlü iç mekana uyum sağlayan, neredeyse çerçevesiz ekranla muhteşem bir kontrast oluşturur.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörü
            Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle Uyumlu

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Micro Dimming Pro
          • ISF Renk Yönetimi

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10+/HLG
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 10 (Q)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Netflix
          • Amazon instant video
          • BBC iplayer
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness Uygulaması
          • Spotify
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          • Arka planda bellenim indirme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Uzaktan Kumanda
          Sesli
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantılar
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.0
          Diğer bağlantılar
          • Uydu Konektörü
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          Tüm bağlantı noktaları bulunur
          HDMI eARC
          HDMI2'de bulunur
          HDMI VRR
          HDMI1 ve HDMI2 bulunur

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          • HEVC
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          591419
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          111  W
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          159  W
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Ses Geliştirme
          • Dolby Atmos
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Gece modu
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Ses Kişiselleştirme
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör

        • Boyutlar

          VESA duvara monte edilmeye uygun
          300 x 300 mm
          Kutu derinliği
          170,0  mm
          Kutu yüksekliği
          995,0  mm
          Kutu genişliği
          1600,0  mm
          Ürün ağırlığı
          23,7  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          27,0  kg
          Set Derinliği
          85,1  mm
          Set derinliği (stand ile)
          270,9  mm
          Set Yüksekliği
          833,5  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          908,6  mm
          Set Genişliği
          1450,5  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1450,5  mm
          Stand derinliği
          270,9  mm
          Stand yüksekliği
          70,0  mm
          Stand genişliği
          820,0  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          36,6  kg

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Açık gümüş rengi çerçeve
          Stand tasarımı
          Açık gümüş rengi stand

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          Piller dahil
          2 x AAA Pil

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Işık sensörü
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand
        • Piller dahil: 2 x AAA Pil

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • *Bellek boyutu (Flash) : 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşlarının koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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