Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Masa üstü stand
Akıllı görünüm. Mükemmel görüntü. Kusursuz hareket.
Bugün film, yarın dizi, hafta sonu da spor programları izlemeyi düşünüyorsanız bu Philips 4K TV size her zaman mükemmel görüntü kalitesi sunar. HDR TV programları mükemmel görünür ve oyun deneyimi mükemmel ve hızlıdır. Ayrıca, kaliteli Dolby Atmos ses sunar. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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Akıllı görünüm. Mükemmel görüntü. Kusursuz hareket.
Bugün film, yarın dizi, hafta sonu da spor programları izlemeyi düşünüyorsanız bu Philips 4K TV size her zaman mükemmel görüntü kalitesi sunar. HDR TV programları mükemmel görünür ve oyun deneyimi mükemmel ve hızlıdır. Ayrıca, kaliteli Dolby Atmos ses sunar. Tüm faydaları görün
4K UHD LED Smart TV
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Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.
Philips TV'niz en yeni HDMI bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak düşük gecikme süresi ayarına geçer.
Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve YouTube, Netflix ve daha fazlasını içeren Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.
Odanıza uygun bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV tam size göre! Neredeyse çerçevesiz olan bu ekran, her türlü iç dekorasyona uyum sağlar. İnce ayaklar ise ekrana, TV ünitenizin veya masanızın üzerinde süzülüyormuş gibi bir görünüm kazandırır.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
İşleme
Ses
Bağlantı
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
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