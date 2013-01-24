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Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.
Filmleriniz, hak ettikleri televizyona kavuşuyor. Bu kusursuz Philips OLED+ TV, güçlü Bowers & Wilkins hoparlöre ve en yeni yapay zeka özellikli Philips P5 işlemciye sahiptir. Gerçekçi görüntüler, çarpıcı bir ses kalitesiyle birlikte son derece net diyaloglar sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.
Filmleriniz, hak ettikleri televizyona kavuşuyor. Bu kusursuz Philips OLED+ TV, güçlü Bowers & Wilkins hoparlöre ve en yeni yapay zeka özellikli Philips P5 işlemciye sahiptir. Gerçekçi görüntüler, çarpıcı bir ses kalitesiyle birlikte son derece net diyaloglar sunar. Tüm faydaları görün
Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.
Filmleriniz, hak ettikleri televizyona kavuşuyor. Bu kusursuz Philips OLED+ TV, güçlü Bowers & Wilkins hoparlöre ve en yeni yapay zeka özellikli Philips P5 işlemciye sahiptir. Gerçekçi görüntüler, çarpıcı bir ses kalitesiyle birlikte son derece net diyaloglar sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.
Filmleriniz, hak ettikleri televizyona kavuşuyor. Bu kusursuz Philips OLED+ TV, güçlü Bowers & Wilkins hoparlöre ve en yeni yapay zeka özellikli Philips P5 işlemciye sahiptir. Gerçekçi görüntüler, çarpıcı bir ses kalitesiyle birlikte son derece net diyaloglar sunar. Tüm faydaları görün
4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses
Toplam:
Yapay Zeka çift görüntü motoru özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Efsanevi ses mühendisleri Bowers & Wilkins'in özel hoparlör tasarımı, olağanüstü gerçekçi performans sunar. Yukarı çıkışlı hoparlörler, Dolby Atmos'tan en iyi performansı almanıza imkan tanır. Olaylar ne kadar heyecanlı olursa olsun, merkezi tweeter kusursuz diyaloglar sunar.
Philips 4 taraflı Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.
Philips 4K UHD OLED+ TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler çok daha gerçekçi görünür. Hareket ise olağanüstü akıcıdır.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek bile kalmadan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. TV kumandasını aradığınız günler sona erdi. Şimdi Philips akıllı TV'nizi Amazon Echo gibi Alexa uyumlu cihazlarla kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa ile TV'nizi açın, kanalı değiştirin, oyun konsolunuza geçin ve daha fazlasını yapın.
Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Yemek hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfaktaki kablosuz hoparlörü kullanabilirsiniz.
Philips TV'nizde fark yaratan kaliteli malzemelerdir. Kvadrat'ın akustik olarak şeffaf, yün karışımlı hoparlör kumaşı sesin odanın içinde özgürce dolaşmasını sağlar. Sorumlu şekilde tedarik edilmiş Muirhead deri ve arkadan aydınlatmalı tuşlar, uzaktan kumandaya şık bir görünüm kazandırır.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
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