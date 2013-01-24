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    OLED+

    4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

    65OLED935/12
    Genel Derecelendirme / 5
    9 Ödüller
    • Olağanüstü görüntü. Sinematik ses. Olağanüstü görüntü. Sinematik ses. Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.
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      OLED+ 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      65OLED935/12
      Genel Derecelendirme / 5
      9 Ödüller

      Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.

      Filmleriniz, hak ettikleri televizyona kavuşuyor. Bu kusursuz Philips OLED+ TV, güçlü Bowers & Wilkins hoparlöre ve en yeni yapay zeka özellikli Philips P5 işlemciye sahiptir. Gerçekçi görüntüler, çarpıcı bir ses kalitesiyle birlikte son derece net diyaloglar sunar. Tüm faydaları görün

      OLED+ 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.

      Filmleriniz, hak ettikleri televizyona kavuşuyor. Bu kusursuz Philips OLED+ TV, güçlü Bowers & Wilkins hoparlöre ve en yeni yapay zeka özellikli Philips P5 işlemciye sahiptir. Gerçekçi görüntüler, çarpıcı bir ses kalitesiyle birlikte son derece net diyaloglar sunar. Tüm faydaları görün

      Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.

      Filmleriniz, hak ettikleri televizyona kavuşuyor. Bu kusursuz Philips OLED+ TV, güçlü Bowers & Wilkins hoparlöre ve en yeni yapay zeka özellikli Philips P5 işlemciye sahiptir. Gerçekçi görüntüler, çarpıcı bir ses kalitesiyle birlikte son derece net diyaloglar sunar. Tüm faydaları görün

      OLED+ 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.

      Filmleriniz, hak ettikleri televizyona kavuşuyor. Bu kusursuz Philips OLED+ TV, güçlü Bowers & Wilkins hoparlöre ve en yeni yapay zeka özellikli Philips P5 işlemciye sahiptir. Gerçekçi görüntüler, çarpıcı bir ses kalitesiyle birlikte son derece net diyaloglar sunar. Tüm faydaları görün

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        OLED+

        OLED+

        4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

        Toplam:

        Olağanüstü görüntü. Sinematik ses.

        4K UHD OLED Android TV

        • P5 AI çift görüntü motoru
        • Bowers & Wilkins Ses
        • 4 taraflı Ambilight
        • 164 cm (65 inç) Android TV
        Yapay Zeka özellikli P5 motor. İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin.

        Yapay Zeka özellikli P5 motor. İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin.

        Yapay Zeka çift görüntü motoru özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

        Etkileyici ses. Bowers & Wilkins, Dolby Atmos ile bir araya geliyor.

        Etkileyici ses. Bowers & Wilkins, Dolby Atmos ile bir araya geliyor.

        Efsanevi ses mühendisleri Bowers & Wilkins'in özel hoparlör tasarımı, olağanüstü gerçekçi performans sunar. Yukarı çıkışlı hoparlörler, Dolby Atmos'tan en iyi performansı almanıza imkan tanır. Olaylar ne kadar heyecanlı olursa olsun, merkezi tweeter kusursuz diyaloglar sunar.

        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Philips 4 taraflı Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

        HDR özellikli Philips OLED+ TV. Fark yaratan gerçeklik.

        HDR özellikli Philips OLED+ TV. Fark yaratan gerçeklik.

        Philips 4K UHD OLED+ TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler çok daha gerçekçi görünür. Hareket ise olağanüstü akıcıdır.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        Android TV. Sade ve akıllı.

        Android TV. Sade ve akıllı.

        Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Sesli kontrol. Yerleşik Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli kontrol. Yerleşik Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek bile kalmadan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. TV kumandasını aradığınız günler sona erdi. Şimdi Philips akıllı TV'nizi Amazon Echo gibi Alexa uyumlu cihazlarla kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa ile TV'nizi açın, kanalı değiştirin, oyun konsolunuza geçin ve daha fazlasını yapın.

        DTS Play-Fi. Çoklu oda ses sistemi.

        DTS Play-Fi. Çoklu oda ses sistemi.

        Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Yemek hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfaktaki kablosuz hoparlörü kullanabilirsiniz.

        3.1.2 ses sistemi. Dolby Atmos için yukarı çıkışlı hoparlörler.

        3.1.2 ses sistemi. Dolby Atmos için yukarı çıkışlı hoparlörler.

        Kvadrat hoparlör kumaşı. Muirhead deri arkalı uzaktan kumanda

        Philips TV'nizde fark yaratan kaliteli malzemelerdir. Kvadrat'ın akustik olarak şeffaf, yün karışımlı hoparlör kumaşı sesin odanın içinde özgürce dolaşmasını sağlar. Sorumlu şekilde tedarik edilmiş Muirhead deri ve arkadan aydınlatmalı tuşlar, uzaktan kumandaya şık bir görünüm kazandırır.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          4 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiSleep
          • Gün Doğumu Alarmı

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD OLED
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Pixel motoru
          P5 AI Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Geniş Renk Gamı %99 DCI/P3
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Perfect Natural Motion
          • 6600 PPI
          • Süper Çözünürlük

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10+/HLG
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 9 (Pie)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google Arama
          • YouTube
          • BBC iplayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Uzaktan Kumanda
          • Sesli
          • Tuş ışıklı
          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantılar
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Uydu Konektörü
          • Servis konektörü
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Kapalı mod güç tüketimi
          Yok
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Işık sensörü
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          Cıva içeriği
          0  mg
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          422477
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          105  W
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          127  W
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          OLED

        • Ses

          Ses
          • Bowers & Wilkins Ses
          • 3.1.2 Kanal
          • Çıkış gücü: 70 Watt (RMS)
          Codec
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12 V2.3
          • DTS-HD(M6)
          Hoparlör yapılandırması
          10 W x 2, 5 W x1, woofer 20 W, yükseklik 12,5 W x 2
          Ses Geliştirme
          • 5 Bant Ekolayzır
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Bas Geliştirme

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1660,0  mm
          Kutu yüksekliği
          1088,0  mm
          Kutu derinliği
          174,0  mm
          Set Genişliği
          1448,7  mm
          Set Yüksekliği
          829,5  mm
          Set Derinliği
          47,3  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1448,7  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          930,8  mm
          Set derinliği (stand ile)
          299,4  mm
          Ürün ağırlığı
          27,6  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          34,8  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          41,8  kg
          Stand derinliği
          260,7  mm
          Stand yüksekliği
          104,1  mm
          Stand genişliği
          880,0  mm
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          300 x 300 mm
          Set derinliği (duvara monte)
          148,6  mm
          Set yüksekliği (duvara monte)
          995,0  mm
          Set genişliği (duvara monte)
          1448,7  mm

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Fırçalanmış metal gri çerçeveler
          Stand tasarımı
          Koyu krom ses çözümü

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)
          • Ses çözümü ile stand
          • 2 x AAA Pil
          • Uzaktan Kumanda

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • İşlevselliği, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.
            • *Bellek boyutu (Flash) : 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)

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