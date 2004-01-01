Özel otel hizmetleri sunan gelişmiş uygulamalar

Gelişmiş uygulamalar, sürekli olarak gelişen bir uygulama kitaplığına sahiptir. Android'in gücüyle uygulamalar daha sorunsuz, daha hızlı ve hiç olmadığı kadar gelişmiş bir teknoloji ile çalışır. Konukseverlik için tasarlanması sayesinde konuk bilgileri kullanım ardından güvenli bir şekilde silinir ve işlerinize zarar verebilecek yasadışı içerik ise engellenir.