Kalabalıkların arasında öne çıkın
Philips Q-Line 4K Ultra HD dijital ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir, kurulumu kolay, Android teknolojili ekran çözümü; uzaktan yönetim için Wave'i destekler ve her zaman her yerden tam kontrolde olmanızı sağlar.
Q-Line Ekran
Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın.
Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, beklenmeyen bir giriş kaynağı veya uygulama arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçmeniz yeterlidir, anında içerik koruması için hazır olursunuz.
USB'den veya dahili bellekten oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.
Cihazları anında ve güvenli bir şekilde bağlamak için mevcut Wi-Fi ağınızı kullanarak kablosuz olarak ekran paylaşımı yapın veya güvenli ağa bağlanmadan doğrudan ekrana yayın yapmak için isteğe bağlı HDMI Interact dongle'ımızı kullanın.
Gücünü Android 10 SoC platformumuzdan alan bu çalışkan Philips profesyonel ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını doğrudan ekrana da kurabilirsiniz. Esnek ve güvenlidir, ekran özelliklerinin daha uzun süre boyunca güncel kalmasını sağlar.
Wave ile Philips Q-Line ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.
