      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Daha iyi görüntü

      Çevreye duyarlı bu 4K Ultra HD dijital ekranla hedef kitlenizin ilgisini çekin. En yeni PPDS EcoDesign ile diğer pazar modellerine kıyasla yarı güçte çalışırken tavizsiz 4K UHD performansı sunar.

      Signage Solutions EcoDesign

      Daha iyi görüntü

      EcoDesign 18/7 ekran

      • 65 inç
      • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
      • Ultra HD

      %100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir ambalaj

      Çevreye daha duyarlı ve daha iyi enerji verimliliği sunan üretim süreçleri, fiziksel özellikler, malzemeler, ambalaj ve dahili yazılımlarla tasarlanan Philips Signage 3650 EcoDesign ekran, rakiplerinin yarısından daha az güç kullanarak çalışırken rakipsiz performans sağlamaya devam edecek şekilde tasarlanmıştır.

      Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

      Gücünü Android 10 SoC platformumuzdan alan bu çalışkan ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını doğrudan ekrana da kurabilirsiniz. Esnek ve güvenlidir, ekran özelliklerinin daha uzun süre boyunca güncel kalmasını sağlar.

      İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin

      Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin. Ekranınızı isteğe bağlı CRD22 WiFi modülü veya LAN ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın.

      EPEAT Gold Climate+ sertifikalı

      EPEAT tarafından Gold Climate+ Ecolabel ile onaylanan ve tescillenen Philips Signage 3650 EcoDesign, elektronik ürünlerle ilgili dünyanın önde gelen eko etiketinin güçlü kriterlerini karşılar.

      FailOver. İçeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

      Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, beklenmeyen bir giriş kaynağı veya uygulama arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçmeniz yeterlidir, anında içerik koruması için hazır olursunuz.

      Kablosuz ekran paylaşımı için isteğe bağlı Interact

      Cihazları anında ve güvenli bir şekilde bağlamak için mevcut Wi-Fi ağınızı kullanarak kablosuz ekran paylaşımı yapın veya güvenli ağa bağlanmadan doğrudan ekrana yayın yapmak için isteğe bağlı HDMI Interact dongle'ımızı kullanın.

      Uzaktan yönetim için Philips Wave'i destekler

      Wave ile Philips Signage 3650 EcoDesign ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

      İsteğe bağlı modül üzerinden WiFi ve Bluetooth 5.2

      USB'den veya dahili bellekten oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        163.9  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        64.5  inç
        En-boy oranı
        16:9
        Ekran çözünürlüğü
        3840 x 2160
        Piksel aralığı
        0,372 x 0,372 mm
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 3840 x 2160
        Parlaklık
        350  cd/m²
        Ekran renkleri
        1,06 Milyar
        Kontrast oranı (tipik)
        1200:1
        Dinamik kontrast oranı
        500,000:1
        Tepki süresi (tipik)
        8  ms
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • Aşamalı Tarama
        • Dinamik kontrast geliştirme
        Panel teknolojisi
        IPS
        İşletim sistemi
        Android 10
        Sis
        %25

      • Bağlantı

        Ses çıkışı
        3,5mm jak
        Video girişi
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2,0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Ses girişi
        3,5 mm jak
        Diğer bağlantılar
        micro SD
        Harici kontrol
        • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
        • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
        • RJ45
        İsteğe bağlı WiFi özelliği
        CRD22 wifi dongle

      • Kolaylık

        Yerleştirme
        • Yatay (18/7)
        • Dikey (18/7)
        Döşeme Matrisi
        En fazla 15 x 15
        Klavye kontrolü
        • Gizli
        • Kilitlenebilir
        Uzaktan kumanda sinyali
        Kilitlenebilir
        Sinyal loop through
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Kurulum kolaylığı
        Akıllı Yuva
        Enerji tasarrufu işlevleri
        Akıllı Güç
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • RS232
        • RJ45

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10 W RMS

      • Güç

        Şebeke elektriği
        100 - 240 V ~, 50/60 Hz
        Tüketim (Tipik)
        86  W
        Tüketim (Maks.)
        133 W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5 W
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        Akıllı Güç
        Enerji Etiketi Sınıfı
        C

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Hz
        Video formatları
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Boyutlar

        Set Genişliği
        1462,3  mm
        Ürün ağırlığı
        28,5  kg
        Set Yüksekliği
        837,3  mm
        Set Derinliği
        68,9 mm (Duvar montajında D) / 89,9 mm (Tutma yerinde D)  mm
        Set Genişliği (inç)
        57,57  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        32.96  inç
        Duvara Montaj Aparatı
        400 mm x 400 mm, M8
        Set Derinliği (inç)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inç
        Çerçeve genişliği
        14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
        Ürün ağırlığı (lb)
        62,83  lb

      • Çalışma koşulları

        Yükseklik
        0 ~ 3000 m
        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        30,000  saat
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C
        Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]
        %20 - 80 Bağıl Nem (Yoğunlaşmasız)
        Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]
        %5 - 95 Bağıl Nem (Yoğunlaşmasız)

      • Multimedya Uygulamaları

        USB Video Oynatma
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB Görüntü Oynatma
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB Ses Oynatma
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Dahili Oynatıcı

        CPU
        Dört Çekirdekli Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Hafıza
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Aksesuarlar

        Birlikte Verilen Aksesuarlar
        • IR sensör kablosu (1,8 m) (x1)
        • RS232 papatya zinciri kablosu
        • Philips logosu (x1)
        • USB Kapağı (x1)
        • AC Güç Kablosu
        • AC Anahtar Kapağı
        • Kablo klipsi (x2)
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • RS232 kablosu

      • Çeşitli

        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • Basitleştirilmiş Çince
        • Geleneksel Çince
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Rusça
        • İspanyolca
        • Türkçe
        • Japonca
        • Arapça
        Garanti
        3 yıl garanti
        Yasal onaylar
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, Sınıf A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

