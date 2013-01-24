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    Çoklu Dokunmatik Ekran

    65BDL3052T/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Çoklu Dokunmatik Ekran

      65BDL3052T/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Etkileşime geçin

      İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel 4K UHD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 20 dokunma noktası etkinleştirilebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Çoklu Dokunmatik Ekran

      Etkileşime geçin

      İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel 4K UHD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 20 dokunma noktası etkinleştirilebilir. Tüm faydaları görün

      Etkileşime geçin

      İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel 4K UHD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 20 dokunma noktası etkinleştirilebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Çoklu Dokunmatik Ekran

      Etkileşime geçin

      İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel 4K UHD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 20 dokunma noktası etkinleştirilebilir. Tüm faydaları görün

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        Çoklu Dokunmatik Ekran

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        20 noktalı Çoklu Dokunmatik ekran.

        • 65 inç
        • Gücünü Android'den alır
        • Çoklu Dokunmatik
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

        Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

        İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

        CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

        İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

        Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

        Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          163,9  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          64,5  inç
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          4000:1
          Yüzey uygulaması
          Parlama önleyici kaplama
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          Piksel aralığı
          0,372 x 0,372 mm
          Ekran renkleri
          1,07 Milyar
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Panel teknolojisi
          VA
          İşletim sistemi
          Android 5.0.1

        • Etkileşim

          Çoklu dokunmatik teknoloji
          Kızılötesi dokunmatik
          Dokunma noktaları
          20 eşzamanlı dokunma noktası
          Tak ve çalıştır
          HID uyumlu
          Koruma camı
          • 5 mm sertleştirilmiş emniyet camı
          • Parlama Önleyici
          • Yansıma Önleyici

        • Bağlantı

          Video girişi
          • HDMI (x4)
          • VGA (Analog D-Sub)
          • DisplayPort
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          Ses Sol/Sağ (RCA)
          Harici kontrol
          • RJ45
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          Diğer bağlantılar
          • USB
          • micro SD
          • micro USB
          • OPS
          • USB güç çıkışı (5 V. 2 amp)
          • mPCIe

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 720 x 400, 70 Hz
          • 1024 x 768, 60, 75 Hz
          • 3840 x 2160, 60 Hz
          • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 60, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 25, 30 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 576i, 25, 50 Hz
          • 480i, 30, 60 Hz
          • 2160p, 30, 50, 60 Hz
          • 480p, 30, 60 Hz
          • 576p, 25, 50 Hz

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          Yatay (18/7)
          Sinyal loop through
          IR Loopthrough
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          • HDMI (Tek Kablo)
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Kurulum kolaylığı
          Akıllı Yuva
          Hafıza
          2 GB DDR3/8 GB eMMC
          Resim içinde Resim (PIP)
          PIP

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1475,4  mm
          Set Yüksekliği
          850,4  mm
          Set Derinliği
          101,0  mm
          Ürün ağırlığı
          40,58  kg
          VESA Montaj
          400 (Y) x 400 (D), M6
          Çerçeve genişliği
          21,0 mm
          Ürün ağırlığı (lb)
          89,46  lb
          Set Derinliği (inç)
          3,98  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          33,48  inç
          Set Genişliği (inç)
          58,09  inç
          Akıllı Yuva montajı
          100 x 200 mm

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Bağıl nem
          %20 ~ 80 (Çalışma), %10 - 90 (Depolama)  %
          MTBF
          50.000  saat
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Tüketim (Açık modu)
          186 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Akıllı Güç
          Tüketim (Tipik)
          165  W

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • HDMI kablosu
          • IR sensör kablosu (1,8 M)
          Stand
          BM05922 (İsteğe bağlı)
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • RS232 papatya zinciri kablosu
          • USB Kapağı ve vida x1

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Arapça
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Lehçe
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Danca
          • Felemenkçe
          • Fince
          • Norveççe
          • Portekizce
          • İsveççe
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • RoHS
          • CB
          • C-Tick
          • EnergyStar 7.0
          • GOST
          • BSMI
          • CCC
          • CECP
          • EPEAT
          • EUP
          Garanti
          3 yıl garanti

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • M4A
          • MP3
          • WMA
          USB Video Oynatma
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WMV
          • ASF
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • WEBM

        • Dahili Oynatıcı

          CPU
          Dört Çekirdekli Cortex A9 1,8 GHz
          GPU
          ARM Mali400 Dört Çekirdekli 533 MHz
          Hafıza
          2 GB DDR3
          Saklama
          8 GB eMMC

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • HDMI kablosu
        • IR sensör kablosu (1,8 M)

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