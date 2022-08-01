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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    55PUS7607/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saf eğlence Saf eğlence Saf eğlence
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      F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 202.0KB)

      LED 4K UHD LED Smart TV

      55PUS7607/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Saf eğlence

      Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Saf eğlence

      Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Saf eğlence

      Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Saf eğlence

      Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

        Toplam:

        Saf eğlence

        4K UHD LED Smart TV

        • Önemli HDR formatlarını destekler
        • Dolby Vision ve Dolby Atmos
        • 139 cm (55 inç) SAPHI Smart TV
        • Pixel Precise Ultra HD
        Canlı görüntü. Philips 4K UHD LED TV.

        Canlı görüntü. Philips 4K UHD LED TV.

        Bu 4K UHD LED TV'de izlediğiniz her içeriği çok seveceksiniz. Philips Pixel Precise Ultra HD motoru, görüntü kalitesini optimize ederek net görüntüler, zengin renkler ve akıcı hareketler sunar. Her zaman, mümkün olan en iyi görüntüleme deneyimini yaşarsınız.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

        İnce TV. Gelecek için üretildi.

        Odanıza uyan bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekanla uyumludur ve mat siyah ince ayaklar, ekranın havada süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz, geri dönüştürülmüş kartondan ve kağıttan üretilmiştir.

        Oyun oynamak için harika. Tüm konsollarda düşük gecikme süresi.

        Philips TV'niz, hızlı oyun deneyimi ve kusursuz grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. VRR destekli HDMI bağlantısına sahiptir ve konsolunuzu açtığınızda düşük gecikme ayarı otomatik olarak etkinleşir.

        SAPHI. TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu.

        Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          139  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Yerel yenileme hızı
          60  Hz
          Pixel motoru
          Pixel Precise Ultra HD
          Görüntü geliştirme
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+ uyumlu

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          • SimplyShare
          • Ekran yansıtma
          SmartTV uygulamaları*
          • Çevrimiçi video mağazaları
          • Açık internet tarayıcı
          • İstek üzerine TV
          • Youtube
          • Netflix TV
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Çift Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          HEVC desteği
          Evet

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          • Işık sensörü
          Kapalı mod güç tüketimi
          Yok

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Gece modu
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          3
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantı
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, Tek bant
          Diğer bağlantılar
          • Uydu Konektörü
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Servis konektörü
          HDMI özellikleri
          • Ses Dönüş Kanalı
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          HDMI1'de bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 1 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          • FLAC
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Mat siyah çerçeve
          Stand tasarımı
          Mat siyah kesilmiş çubuklar

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1360,0  mm
          Kutu yüksekliği
          840,0  mm
          Kutu derinliği
          160,0  mm
          Set Genişliği
          1226,8  mm
          Set Yüksekliği
          712,8  mm
          Set Derinliği
          85,3  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1226,8  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          739,8  mm
          Set derinliği (stand ile)
          246,8  mm
          Stand derinliği
          245,3  mm
          Stand yüksekliği
          28,0  mm
          Stand genişliği
          808,0  mm
          Ürün ağırlığı
          10,6  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          10,7  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          14,2  kg
          TV'nin alt kenarına olan stand yüksekliği
          28,0  mm
          2 stand arasındaki mesafe
          808,0  mm
          Duvara montaja uyumlu
          200 x 100 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Masa üstü stand

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1205365
          SDR için enerji sınıfı
          F
          SDR için açık mod güç talebi
          76  Kwh/1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          128  Kwh/1000 sa
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Masa üstü stand

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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