Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.
Bu zarif OLED Ambilight TV, gerçekçi görüntü ve güçlü ses sunar. Güzel, ince ve çerçevesiz ekran sayesinde tamamen aksiyona odaklanabilirsiniz. Ambilight parlaklığı her şeyin daha büyük ve etkileyici görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.
Bu zarif OLED Ambilight TV, gerçekçi görüntü ve güçlü ses sunar. Güzel, ince ve çerçevesiz ekran sayesinde tamamen aksiyona odaklanabilirsiniz. Ambilight parlaklığı her şeyin daha büyük ve etkileyici görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.
Bu zarif OLED Ambilight TV, gerçekçi görüntü ve güçlü ses sunar. Güzel, ince ve çerçevesiz ekran sayesinde tamamen aksiyona odaklanabilirsiniz. Ambilight parlaklığı her şeyin daha büyük ve etkileyici görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçekçi. Etkileyici. Muhteşem.
Bu zarif OLED Ambilight TV, gerçekçi görüntü ve güçlü ses sunar. Güzel, ince ve çerçevesiz ekran sayesinde tamamen aksiyona odaklanabilirsiniz. Ambilight parlaklığı her şeyin daha büyük ve etkileyici görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
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Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci adeta ekranın içindeymişsiniz gibi hissettiren gerçekçilikte görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Ne izlemek istiyorsunuz? Google TV, uygulamalarınız ve abonelikleriniz içinde bulunan filmleri, dizileri ve benzeri içerikleri bir araya getirir ve bunları yalnızca sizin için düzenler. Beğendiğiniz içeriklere göre size öneriler sunar ve izleme listenizi düzenlemek için telefonunuzdaki Google TV uygulamasını hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz.
4K (UHD) OLED Ambilight TV'niz belirli bir açıdan izlendiğinde bile muhteşem görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgelerdeki veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görebilir ve her sahnede verilmek istenen duyguyu tam olarak hissedersiniz. Tüm önemli HDR formatları desteklenir.
Sınırlara takılmadan oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kendinizi kaptırın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, gerçekçi doğal hareketler ve muhteşem grafikler. Ambilight'ın oyun modu deneyimi çok daha heyecanlı hale getirir. Oyunlarınızı bilgisayar üzerinden oynuyorsanız HDMI aracılığıyla 144 Hz'in keyfini çıkarabilirsiniz.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.
Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED TV, IMAX sinemalarında gösterilmek üzere yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.
Geometrik saten krom döner stant, göz alıcı bir görünüme sahiptir. Ayrıca Ambilight özelliğini ekran kapalıyken anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır, kablosuz olarak şarj edilebilir ve QWERTY klavyeye sahiptir. Ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve içindeki tüm ekler geri dönüştürülmüş kağıda basılır.
Şık TV uzaktan kumandasını uydu ve kablo kutusunu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Sesli kontrol* için uzaktan kumandadaki özel Google düğmesiyle Google Asistan'ı uyandırabilir ya da Alexa destekli cihazlar üzerinden Alexa'dan TV'yi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. iPhone, iPad veya Mac'inizi sorunsuz bir şekilde TV'nize yansıtın. Uygulamalardan film izleyin. Odadaki arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşın.*
DTS Play-Fi özellikli Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizdeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
Tüm önemli HDR formatlarını destekler.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
İşleme
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
Google TV
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