Son derece gerçekçi. Philips OLED TV.

Her sahnenin tam gücünü hissetmek mi istiyorsunuz? Philips OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri, geniş bir açıdan izlense bile harika görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgeler veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görmenizi sağlar. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Daha önce yaşamadığınız kadar sürükleyici bir deneyime hazır olun.