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Daha akıllı, daha seksi ve daha hızlı Professional TV ile konuklarınızı büyüleyin. Ambilight ile dikkatlerini çekin, Android™ ile etkileşimi hızlandırın, son teknoloji bağlantı ve uzaktan yönetim özelliklerinin keyfini çıkarın.
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yeniliğin izinde
Daha akıllı, daha seksi ve daha hızlı Professional TV ile konuklarınızı büyüleyin. Ambilight ile dikkatlerini çekin, Android™ ile etkileşimi hızlandırın, son teknoloji bağlantı ve uzaktan yönetim özelliklerinin keyfini çıkarın.
Yeniliğin izinde
Daha akıllı, daha seksi ve daha hızlı Professional TV ile konuklarınızı büyüleyin. Ambilight ile dikkatlerini çekin, Android™ ile etkileşimi hızlandırın, son teknoloji bağlantı ve uzaktan yönetim özelliklerinin keyfini çıkarın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yeniliğin izinde
Daha akıllı, daha seksi ve daha hızlı Professional TV ile konuklarınızı büyüleyin. Ambilight ile dikkatlerini çekin, Android™ ile etkileşimi hızlandırın, son teknoloji bağlantı ve uzaktan yönetim özelliklerinin keyfini çıkarın.
Profesyonel TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!
CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.
CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.
4K UltraHD ile ultra net ve etkileyici bir izleme deneyimi sizi bekliyor. Göz alıcı bir netlik seviyesine, canlı renklere ve Full HD'nin dört katı çözünürlüğe sahip bu cihaz, tam anlamıyla yeni bir dünyaya açılan penceredir.
Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının kenarlarından TV'nizin etrafındaki duvara yumuşak bir ışık yansıtarak ekranınızın daha geniş ve izleme deneyiminin daha sürükleyici olmasını sağlar. Işığın rengi TV'deki görüntüye göre otomatik olarak ayarlanır. Duvara uyum sağlayan işlev sayesinde ışığın rengi duvarınızın renginden bağımsız olarak TV'deki görüntüyle mükemmel şekilde ayarlanır. Ambilight ayarlarını tercihlerinize göre uyarlayarak Ambilight deneyiminizi özelleştirin.
Android ile Professional TV'nizde daha hızlı, daha zengin ve daha kullanıcı dostu bir arayüzün tadını çıkarın. Özel otel hizmetlerine, uygulamalara ve çok daha fazlasına açılan kapınızdır. Gezinmesi kolay olan menüde favorilerinize doğrudan bağlantılar bulunur.
Uygulama kontrolü, TV'nizde istediğiniz uygulamaların bulunmasını sağlar. Uygulamaları belirli odalara yapılandırma gibi bir olanağın yanı sıra uygulamaları ekleme, silme ve sıralama imkanları sayesinde odaya bile girmeden merkezi bir konumdan kontrol edebileceğiniz kişiselleştirilmiş gerçek bir konuk deneyimidir. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amaçlarıyla özel uygulamanızı sadece sizin erişebileceğiniz gizli, bulut tabanlı sunucumuza yükleyerek rahat edin.
Gelişmiş uygulamalar, sürekli olarak gelişen bir uygulama kitaplığına sahiptir. Android'in gücüyle uygulamalar daha sorunsuz, daha hızlı ve hiç olmadığı kadar gelişmiş bir teknoloji ile çalışır. Konukseverlik için tasarlanması sayesinde konuk bilgileri kullanım ardından güvenli bir şekilde silinir ve işlerinize zarar verebilecek yasadışı içerik ise engellenir.
Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.
Görüntü/Ekran
Ses
Tasarım
Android TV
Tuner/Alım/İletim
Kablosuz Bağlanabilirlik
Arka Bağlantı
Alt Bağlantı
Yan Bağlantı
Bağlantı Geliştirmeleri
Özellikler
Otel Özellikleri
Sağlık özellikleri
Multimedya
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar