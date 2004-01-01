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    Profesyonel LED TV

    55HFL5008D/12
    • Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile
      -{discount-value}

      Profesyonel LED TV

      55HFL5008D/12

      Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının tüm avantajlarından yararlanın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının tüm avantajlarından yararlanın.

      Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının tüm avantajlarından yararlanın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının tüm avantajlarından yararlanın.

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        Profesyonel LED TV

        Profesyonel LED TV

        - {discount-value}

        Toplam:

        Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

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        • 55" MediaSuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C MPEG 2/4
        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler

        Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler

        Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

        Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi

        Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        En yeni bağlantı seçenekleri ve en uygun toplam maliyet için Philips OXIGEN

        Philips OXIGEN, Otel TV'si için ihtiyacınız olan her şeyi size sunan kapsamlı bir çözümdür. Yenilikçi özellikleri hem konuklara ve profesyonellere en son bağlantı imkanlarını sağlayacak hem de en düşük sahip olma maliyetini sunacak biçimde tasarlanmıştır. OXIGEN bağlantı seçenekleri bulut tabanlı çevrimiçi uygulamalar sunar ve mobil cihazların uzaktan yönetim aracılığıyla TV ile iletişim kurmasını sağlar; ek gelir fırsatları ise ürün yaşam döngüsü boyunca ciroyu optimize eder.

        Secure SimplyShare ile TV'nize film ve müzik akışı gerçekleştirin

        Secure Simplyshare, müşterilerinizin büyük ekran TV'de içerik keyfini kablosuz ve sorunsuzca yaşamalarını sağlar. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Güvenli paylaşımımız bu DLNA tabanlı sistemi korur, böylece ziyaretçileriniz başkaları tarafından rahatsız edilmez. SimplyShare ile resimler, filmler ve müzikler TV'de paylaşılabilir ve kullanılabilir!

        Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

        Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Ziyaretçilerinizin uygulama kullanmalarını ve kendi ülkelerindeki diziler dahil kaçırdıkları tüm dizileri izlemelerini sağlayan Smart TV uygulamaları, eğlence sektörünün lideridir.

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          140  cm
          Ekran
          LED Full HD
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • 100 Hz Perfect Motion Rate
          • Pixel Plus HD
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Dinamik ekran kontrastı
          500.000:1
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Dijital TV
          • DVB-T2
          • DVB-C MPEG2/MPEG4
          • DVB-T MPEG2/MPEG4
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          IP Oynatma
          IGMP Çoklu Gönderim

        • Smart TV Uygulamaları

          Kontrol
          IXP kontrolü
          Net TV
          • HotelTV için, yapılandırılabilir
          • Çevrimiçi uygulamalar
          SimplyShare
          DMP, Güvenli Eşleştirme
          Diğer
          HbbTV

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video Oynatma Formatları
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Müzik Çalma Formatları
          • MP3
          • AAC
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG

        • Oxigen

          Smart TV uygulamaları
          HotelTV için bulut tabanlı uygulamalar
          SmartInstall
          • çevrimdışı kanal düzenleme
          • çevrimdışı ayar düzenleme
          • uzaktan kurulum
          • SmartInfo oluşturma
          • yazılım yükseltme
          Uygulama Kontrolü
          Çoklu SmartTV Uygulama profilleri
          SmartInfo
          • tarayıcı tabanlı
          • etkileşimli şablonlar
          Secure Simply Share
          • DMP
          • Güvenli eşleştirme

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Klavye kilitleme
          • PLL Dijital Ayar
          • Tak ve Çalıştır
          • Program Adı
          • Güvenlik menüsü erişimi
          Kullanım Kolaylığı
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • Arka Kontroller
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          Saat
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Saati
          • Ekran saat göstergesi
          Saat Geliştirmeleri
          TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
          Comfort
          • Otomatik güç açma
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • Otel özellikleri
          • Mesaj göstergesi
          • Uyku zamanlayıcısı
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Karşılama mesajı
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Süper Büyütme
          • Geniş Ekran
          • Otomatik Format
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • IP EPG
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Uzaktan Kumanda
          • pil hırsız koruması
          • zayıf pil algılama
          İnteraktif otel özellikleri
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • Bağlantı paneli uyumlu
          • MyChoice
          • SmartInfo Premium
          • SmartInstall
          • ThemeTV
          • Vsecure
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1109B/12 (RC6)
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • IP yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Teletekst geliştirmeleri
          • Hızlı metin
          • Program bilgisi satırı

        • Healthcare

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Güvenlik
          • Çift izolasyon Sınıf II
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20W
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Clear Sound
          • Incredible Surround

        • Bağlantı

          Bağlantı Geliştirmeleri
          • Harici Güç 12V/15W
          • Hızlı Kızılötesi loop through
          • IR çıkışı
          • Güç açık scart girişi
          • RJ-48 konektör
          • Seri Xpress arayüzü
          • USB2.0
          HDMI bağlantı sayısı
          3
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          USB sayısı
          1
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Dijital ses çıkışı (koaksiyel)
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Kulaklık çıkışı
          • Banyo hoparlör çıkışı
          Kablosuz LAN
          802.11 b/g/n

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V; 50 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt; 0,3W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A++
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          60  W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Ekonomik mod
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          Yıllık enerji tüketimi
          87  kW·s

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Güç kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Garanti Belgesi
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Masa üstü stand
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Dönebilen Masa Üstü Standı

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          160  mm
          Ürün ağırlığı
          23  kg
          Set Genişliği
          1254  mm
          Set genişliği (stant ile)
          1254  mm
          Duvara montaja uyumlu
          400 x 400 mm
          Kutu yüksekliği
          875  mm
          Kutu genişliği
          1500  mm
          Set Yüksekliği
          742  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          30  kg
          Set Derinliği
          40  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          812  mm
          Set derinliği (stant ile)
          330  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          25  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Garanti belgesi

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            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
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