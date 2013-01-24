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    P-Line Ekran

    55BDL5055P/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dayanıklı ve işlevsel Dayanıklı ve işlevsel Dayanıklı ve işlevsel
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      P-Line Ekran

      55BDL5055P/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dayanıklı ve işlevsel

      Sağlam P-Line profesyonel Full HD ekranla zorlu ortamların gereksinimlerini karşılayın. Dayanıklı bileşenler, ekranların mutfaklardan makine dairelerine kadar her yerde çalışmasını sağlar. Geniş izleme açısı sayesinde önemli bilgiler kolaylıkla anlaşılır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      P-Line Ekran

      Dayanıklı ve işlevsel

      Sağlam P-Line profesyonel Full HD ekranla zorlu ortamların gereksinimlerini karşılayın. Dayanıklı bileşenler, ekranların mutfaklardan makine dairelerine kadar her yerde çalışmasını sağlar. Geniş izleme açısı sayesinde önemli bilgiler kolaylıkla anlaşılır. Tüm faydaları görün

      Dayanıklı ve işlevsel

      Sağlam P-Line profesyonel Full HD ekranla zorlu ortamların gereksinimlerini karşılayın. Dayanıklı bileşenler, ekranların mutfaklardan makine dairelerine kadar her yerde çalışmasını sağlar. Geniş izleme açısı sayesinde önemli bilgiler kolaylıkla anlaşılır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      P-Line Ekran

      Dayanıklı ve işlevsel

      Sağlam P-Line profesyonel Full HD ekranla zorlu ortamların gereksinimlerini karşılayın. Dayanıklı bileşenler, ekranların mutfaklardan makine dairelerine kadar her yerde çalışmasını sağlar. Geniş izleme açısı sayesinde önemli bilgiler kolaylıkla anlaşılır. Tüm faydaları görün

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        P-Line Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dayanıklı ve işlevsel

        Sağlam ve parlak 7/24 ekran.

        • 55 inç
        • Gücünü Android'den alır
        • 500 cd/m²
        D-image: Klinik ve doğru görüntüler

        D-image: Klinik ve doğru görüntüler

        Bu Philips Profesyonel Ekran, gri tonlaması performansı için klinik uyum standartlarını karşılamak üzere fabrikada kalibre edilmiştir. Ekranın sunduğu optimum görüntü, konsültasyon odalarında ve amfilerde medikal görüntüleri incelemek için kullanılır.

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

        Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

        Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

        Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

        İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

        CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

        İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

        İsteğe bağlı 4G/LTE modülü için entegre mPCIe yuvası

        4G/LTE modülleri Philips profesyonel ekranınıza kolayca bağlayın. Entegre mPCIe yuvası sayesinde ekranınız aynı kablosuz bağlantıyı paylaşan diğer cihazlarla iletişime geçebilir. Bu özellik, yerel ağa bağlanamadığınız banka veya devlet kurumları gibi yerlerde ekran kurulumu yapıyorsanız oldukça faydalıdır.

        Android içeriklerin çalıştığından emin olun. Neyin oynatıldığını bilin

        Android destekli Philips Profesyonel Ekranınızın siz orada değilken bile doğru içeriği gösterdiğinden emin olun. Entegre medya oynatıcısı üzerinden içerik oynattığınızda ekranınızı düzenli aralıklarla ekran görüntüsü alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran görüntüleri ekranın dahili hafızasında depolanır ve bunları e-posta yoluyla alabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          54,64  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          138,8  cm
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          500  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1300:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          Piksel aralığı
          0,63 x 0,63 mm
          Ekran renkleri
          1,0737 milyar
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          İşletim sistemi
          Android 5.1.1

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x 1)
          • HDMI 1.4 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x1)
          Video çıkışı
          • DisplayPort (x1)
          • DVI-I (x1)
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          3,5mm jak
          Diğer bağlantılar
          • OPS
          • Micro SD (x1)
          • Mikro USB (tip B) x 1
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          İsteğe bağlı WiFi özelliği
          WiFi modülü ve harici anten gerektirir

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1024 x 768, 60, 75 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
          • 720 x 400, 70 Hz
          • 800 x 600, 60, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080i, 25, 30 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 480I, 30 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 25 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1228,6  mm
          Set Yüksekliği
          699,4  mm
          Set Derinliği
          56,8  mm
          Set Genişliği (inç)
          48,4  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          27,6  inç
          Set Derinliği (inç)
          2,3  inç
          Çerçeve genişliği
          6,5 mm
          Ürün ağırlığı (lb)
          55,6  lb
          Ürün ağırlığı
          25,2  kg
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, M6

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay
          • Dikey
          Döşeme Matrisi
          En fazla 15 x 15
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • IR Loopthrough
          • DisplayPort
          • DVI
          • RS232
          • VGA
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • HDMI (Tek Kablo)
          • RS232
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Akıllı Yuva
          • Taşıma Kolları
          Diğer kolaylıklar
          G sensörü

        • Güç

          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Tipik)
          110  W
          Tüketim (EPA 7.0)
          90,93 W

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80 (çalışma),5 - 95 (saklama)  %
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          MTBF
          60.000  saat

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • Garanti Belgesi
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • Kenar Hizalama Seti (1) 2 adet
          • Kenar Hizalama Seti (2)-1 adet
          • Philips logosu
          • Güç kablosu ( 3 m )
          • RS232 Kablosu ( 3 m )
          • RS232 Papatya zinciri kablosu (1,8 m)
          • Kanatlı vida (8 adet)
          • RS232 papatya zinciri kablosu
          Stand
          BM04642/00 (İsteğe bağlı)

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • M4A
          • MP1
          • MP2
          • MP3
          • WMA
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB Video Oynatma
          • 3GP
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İspanyolca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • İtalyanca
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          • Danca
          • Felemenkçe
          • Fince
          • Norveççe
          • Portekizce
          • İsveççe
          Yasal onaylar
          • EnergyStar 7.0
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • CCC
          • BSMI
          • CB
          • VCCI
          • CECP
          • EAC
          • PSB
          • EMF
          • UL/cUL
          Garanti
          3 yıl garanti

        • Dahili Oynatıcı

          CPU
          Octacore Cortex A53 1,5 GHz
          GPU
          PowerVR SGX6110
          Hafıza
          2 GB DDR3
          Saklama
          16 GB EMMC

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • Garanti Belgesi
        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu

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