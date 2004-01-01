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    Professional Monitor Video Duvarı Ekranı

    55BDL4007X/00
    • Büyük tasarım Büyük tasarım Büyük tasarım
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      Professional Monitor Video Duvarı Ekranı

      55BDL4007X/00

      Büyük tasarım

      X-Line profesyonel video duvarı ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve ince çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Professional Monitor Video Duvarı Ekranı

      Büyük tasarım

      X-Line profesyonel video duvarı ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve ince çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

      Büyük tasarım

      X-Line profesyonel video duvarı ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve ince çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Professional Monitor Video Duvarı Ekranı

      Büyük tasarım

      X-Line profesyonel video duvarı ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve ince çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

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        Professional Monitor

        Professional Monitor

        Video Duvarı Ekranı

        Toplam:

        Büyük tasarım

        Çok yönlü video duvarı ekranı.

        • 55 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
        • Full HD
        • 700 cd/m²
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

        CMND ile uzaktan sistem yönetimi

        Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

        İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

        Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

        Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

        Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          138,7  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          54,6  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          700  cd/m²
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,63 x 0,63 mm
          Ekran renkleri
          1,07 B
          Kontrast oranı (tipik)
          1200:1
          Sis
          %28

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          • 3840 x 2160, 30 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 3840 x 2160, 30 Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • Kompozit (Paylaşım bileşeni Y)
          • Komponent BNC (x3)
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 1.4 (x2)
          • VGA (Analog D-Sub) (x1)
          • USB 2.0 (x1)
          Ses girişi
          • 3,5 mm mini jak (x1)
          • Ses Sol / Sağ (RCA) x 1
          Video çıkışı
          • DVI-I (x1)
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          Ses çıkışı
          • Harici hoparlör konektörü
          • 3,5 mm Mini Jak (x1)
          Harici kontrol
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          • RJ45 x2
          Diğer bağlantılar
          • OPS
          • Termal sensör

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay (24/7)
          • Dikey (24/7)
          Döşeme Matrisi
          10 x 10'a kadar
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Sinyal loop through
          • DisplayPort
          • RS232
          • DVI Loopthrough
          • IR Loopthrough
          Kurulum kolaylığı
          • Taşıma Kolları
          • Akıllı Yuva
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          RJ45 yuvası
          var

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          MTBF
          50.000  saat
          Nem aralığı (çalışma)[RH]
          %20 - 80 (yoğunlaşmasız)
          Nem aralığı (saklama)[RH]
          %5 - 90 (yoğunlaşmasız)

        • Güç

          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Tüketim (Maks.)
          360 W
          Tüketim (Tipik)
          165  W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10W (RMS)

        • Aksesuarlar

          Stand
          BM05462 / BM05922 (İsteğe bağlı)
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • AC Anahtar Kapağı
          • Açıklık pedi x3
          • Kit-1 (x1)
          • Kit-2 (x2)
          • Güç kablosu ( 3 m )
          • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)
          • Uzaktan Kumanda ve AAA piller
          • RS232 Kablosu ( 3 m )
          • RS232 papatya zinciri kablosu
          • Kablo Kenetleyici (x3)
          • HDMI kablosu (1,8 m) (x1)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Arapça
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Türkçe
          • Geleneksel Çince
          Yasal onaylar
          • FCC, Sınıf A
          • RoHS
          • CB
          • BSMI
          • PSB
          • CE
          • CU
          • ETL
          • CCC
          • CECP
          Garanti
          3 yıl garanti

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Video Oynatma
          • ISM
          • M2TS
          • M4V
          • Manifest
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MPD
          • MT2
          • MTS
          • TS
          • VOB
          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • M3U
          • M4A
          • MP3
          • MP4
          • PLS
          • WAV
          • WMA
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          • PNG

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1211,4  mm
          Set Yüksekliği
          682,2  mm
          Set Derinliği
          97,3(Duvara Montaj) / 98,4 (Tutma yeri)  mm
          Set Genişliği (inç)
          47,69  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          26,86  inç
          Set Derinliği (inç)
          3,83 (Duvara Montaj) / 3,87 (Tutma yeri)  inç
          Çerçeve genişliği
          0,9 mm
          VESA Montaj
          400 mm x 400 mm , M6
          Ürün ağırlığı
          24,9  kg

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