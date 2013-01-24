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Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel 4K Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel 4K Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.
Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel 4K Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel 4K Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.
Q-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
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Ses
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