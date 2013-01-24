FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.