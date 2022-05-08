Kutudaki diğer öğeler
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Masa üstü stand
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
İzlemeye değer TV
Sevdiğiniz içerikler için mükemmel görüntü kalitesi mi arıyorsunuz? Son derece pratik bağlantı seçenekleri ve Philips Ambilight'ın sizi içine çeken etkileyici havasını mı deneyimlemek istiyorsunuz? Sorunsuz bir TV deneyimi istiyorsanız The One tam size göre. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İzlemeye değer TV
Sevdiğiniz içerikler için mükemmel görüntü kalitesi mi arıyorsunuz? Son derece pratik bağlantı seçenekleri ve Philips Ambilight'ın sizi içine çeken etkileyici havasını mı deneyimlemek istiyorsunuz? Sorunsuz bir TV deneyimi istiyorsanız The One tam size göre. Tüm faydaları görün
İzlemeye değer TV
Sevdiğiniz içerikler için mükemmel görüntü kalitesi mi arıyorsunuz? Son derece pratik bağlantı seçenekleri ve Philips Ambilight'ın sizi içine çeken etkileyici havasını mı deneyimlemek istiyorsunuz? Sorunsuz bir TV deneyimi istiyorsanız The One tam size göre. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İzlemeye değer TV
Sevdiğiniz içerikler için mükemmel görüntü kalitesi mi arıyorsunuz? Son derece pratik bağlantı seçenekleri ve Philips Ambilight'ın sizi içine çeken etkileyici havasını mı deneyimlemek istiyorsunuz? Sorunsuz bir TV deneyimi istiyorsanız The One tam size göre. Tüm faydaları görün
4K UHD LED Android TV
Toplam:
Philips Ambilight ile Philips TV izleme deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor! TV'nin kenarındaki LED ışıklar parlar ve ekrandaki içeriğin renkleri veya müziğiniz ile mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar huzurlu ve sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.
Her sahne için mükemmel bir görüntü deneyimi yaşamak ister misiniz? Philips 4K UHD TV'niz tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu da mükemmel ve net görüntüler elde edilmesini sağlar. Karanlık ve aydınlık alanlarda bile her ayrıntıyı görürsünüz.
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
Odanıza uyan bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekana uyum sağlar ve güzel geometrik ayaklar, ekranın süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz geri dönüştürülmüş karton ve kağıttan üretilmiştir.
DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Philips TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
Philips TV'niz oyun oynamak için mükemmeldir. Konsolunuzu açtığınızda, TV otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer ve bu da hızlı tepki veren oyun deneyimi ve inanılmaz akıcı grafikler sağlar. HDMI 2.1 ve VRR desteklenir ve Ambilight oyun modu, heyecanı direkt olarak odaya taşır.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Smart TV Özellikleri
Tuner/Alım/İletim
Güç
Ses
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Tasarım
Boyutlar
Aksesuarlar
AB Enerji kartı
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