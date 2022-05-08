Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

Philips Ambilight ile Philips TV izleme deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor! TV'nin kenarındaki LED ışıklar parlar ve ekrandaki içeriğin renkleri veya müziğiniz ile mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar huzurlu ve sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.