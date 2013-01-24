  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Performance Series

    4K UHD LED Android TV

    50PUS8505/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Performans Serisi: İzlemek çok keyifli Performans Serisi: İzlemek çok keyifli Performans Serisi: İzlemek çok keyifli
      -{discount-value}

      Performance Series 4K UHD LED Android TV

      50PUS8505/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Performans Serisi: İzlemek çok keyifli

      Aradığınız TV bu. Üstün görüntü kalitesi. Şık tasarım. Mükemmel ses. Yapay Zeka özellikli sesli kontrol. Benzersiz bir deneyim sunan Ambilight. Film gecesi, spor ya da hafta sonu oyun maratonundan keyif almak için ihtiyacınız olan her şey Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Performance Series 4K UHD LED Android TV

      Performans Serisi: İzlemek çok keyifli

      Aradığınız TV bu. Üstün görüntü kalitesi. Şık tasarım. Mükemmel ses. Yapay Zeka özellikli sesli kontrol. Benzersiz bir deneyim sunan Ambilight. Film gecesi, spor ya da hafta sonu oyun maratonundan keyif almak için ihtiyacınız olan her şey Tüm faydaları görün

      Performans Serisi: İzlemek çok keyifli

      Aradığınız TV bu. Üstün görüntü kalitesi. Şık tasarım. Mükemmel ses. Yapay Zeka özellikli sesli kontrol. Benzersiz bir deneyim sunan Ambilight. Film gecesi, spor ya da hafta sonu oyun maratonundan keyif almak için ihtiyacınız olan her şey Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Performance Series 4K UHD LED Android TV

      Performans Serisi: İzlemek çok keyifli

      Aradığınız TV bu. Üstün görüntü kalitesi. Şık tasarım. Mükemmel ses. Yapay Zeka özellikli sesli kontrol. Benzersiz bir deneyim sunan Ambilight. Film gecesi, spor ya da hafta sonu oyun maratonundan keyif almak için ihtiyacınız olan her şey Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Ambilight

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Performance Series

        Performance Series

        4K UHD LED Android TV

        Toplam:

        Performans Serisi: İzlemek çok keyifli

        4K UHD LED Android TV

        • 126 cm (50 inç) Ambilight TV
        • Önemli HDR formatlarını destekler
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        • Android TV/Yapay zeka ile sesli kontrol
        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        Android TV. Sade ve akıllı.

        Android TV. Sade ve akıllı.

        Philips Android TV'nizi kişiselleştirin. İster Amazon ve YouTube'da gezinin, ister Rakuten TV ve Netflix izleyin. Net, sezgisel arayüz en sevdiğiniz içerikleri öne çıkarır. İzlediğiniz dizilerde nerede kaldığınızı kolayca bulun veya yeni çıkan filmleri keşfedin.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

        Philips 4K UHD TV. Canlı HDR görüntü.

        Philips 4K UHD TV. Canlı HDR görüntü.

        Philips 4K UHD TV'niz HDR10+ ve Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Sesli kontrol. Yerleşik Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli kontrol. Yerleşik Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek bile kalmadan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. TV kumandasını aradığınız günler sona erdi. Şimdi Philips akıllı TV'nizi Amazon Echo gibi Alexa uyumlu cihazlarla kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa ile TV'nizi açın, kanalı değiştirin, oyun konsolunuza geçin ve daha fazlasını yapın.

        DTS Play-Fi. Çoklu oda ses sistemi.

        DTS Play-Fi. Çoklu oda ses sistemi.

        Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Yemek hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfaktaki kablosuz hoparlörü kullanabilirsiniz.

        HDR10+ uyumlu. Yönetmenin gözünden bakın.

        HDR10+ uyumlu. Yönetmenin gözünden bakın.

        Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanacak şekilde geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Gümüş rengi metal çerçeve. Merkezi olarak dönebilen stant.

        TV'nizi köşeye veya alışılmadık bir konuma yerleştirmeniz halinde merkezi olarak dönebilen stand açıyı istediğiniz gibi değiştirebilmenize imkan tanır. Gümüş renkli çerçeve, televizyonu nasıl yerleştirdiğinizden bağımsız olarak şık bir dokunuş katar.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          50  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          126  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • 2100 PPI

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 9 (Pie)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Netflix
          • Amazon instant video
          • BBC iplayer
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Uzaktan Kumanda
          Sesli
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantılar
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          Diğer bağlantılar
          • Uydu Konektörü
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Işık sensörü
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          Cıva içeriği
          0  mg
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*
          Kapalı mod güç tüketimi
          Yok

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          357085
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          50
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          128
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          85  W
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          166  W
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Ses Geliştirme
          • Dolby Atmos
          • Net Konuşma Sesleri
          • A.I. Ses
          • 5 Bant Ekolayzır
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Bas Geliştirme
          • Gece modu
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1240,0  mm
          Kutu yüksekliği
          785,0  mm
          Kutu derinliği
          160,0  mm
          Set Genişliği
          1119,8  mm
          Set Yüksekliği
          650,0  mm
          Set Derinliği
          77,7  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1119,8  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          720,2  mm
          Set derinliği (stand ile)
          253,6  mm
          Stand derinliği
          253,6  mm
          Stand yüksekliği
          70,2  mm
          Stand genişliği
          750,0  mm
          Ürün ağırlığı
          13,9  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          16,9  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          20,3  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          300 x 200 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          Piller dahil
          2 x AAA Pil

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Açık gümüş rengi metal çerçeve
          Stand tasarımı
          • Açık gümüş rengi merkezi taban
          • +/- 15 derece dönebilir

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand
        • Piller dahil: 2 x AAA Pil

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • *Bellek boyutu (Flash) : 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi