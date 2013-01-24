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    Profesyonel TV

    50BFL2114/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Profesyonel verimlilik Profesyonel verimlilik Profesyonel verimlilik
      -{discount-value}

      Profesyonel TV

      50BFL2114/12

      Profesyonel verimlilik

      Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel TV

      Profesyonel verimlilik

      Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.

      Profesyonel verimlilik

      Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel TV

      Profesyonel verimlilik

      Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.

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        Profesyonel TV

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Profesyonel verimlilik

        dahili Chromecast ve HDMI girişi ile

        • 50 inç B-Line
        • Gücünü Android™'den alır

        Kablosuz olarak içerik paylaşımı için dahili Chromecast

        Herhangi bir Apple, Windows veya Android™ cihazdan büyük ekrana kesintisiz kablosuz bağlantı ile toplantıların daha sorunsuz ve hızlı geçmesini sağlayın. Dahili Chromecast, cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan ve tabletlerden medya ve sunumların 4K düzeyine kadar çözünürlükte anında yansıtılmasını sağlar. Uygun maliyetlidir, ekstra donanım gerektirmez ve kurumsal kullanım için güvenlidir.

        Otomatik açma/kapatma işlevine sahip HDMI girişi algılaması

        Kablosuz bağlantı bulunmadığında HDMI girişi algılaması, sunum kaynaklarından gelen doğrudan kablolu bağlantıları tanır ve kaynak değişiklikleri ile açma/kapatma işlevini otomatik olarak yerine getirir.

        Android güncellemeleri ile en yeni özellikler

        Hızlı, çok yönlü ve gezinmesi kolay Android destekli Philips Profesyonel TV'ler, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir. Ek olarak web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilme imkanı sunar. Otomatik güncellemeler ise uygulamaların daima güncel olmasını sağlar.

        Uygulamalar ve medya için Google Play Store erişimi

        Google Play Store'un tamamına erişim, Philips Profesyonel Ekranınıza uygulama, oyun, müzik, film ve çok daha fazlasını eklemenizi kolaylaştırır. Kataloğa günlük olarak yeni iş araçları ve ekstra eğlence seçenekleri eklenerek her zaman en son küresel trendlere erişmeniz sağlanır.

        Crestron Connected sertifikalı sistem entegrasyonu

        Dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tam uzaktan kontrol sağlamak için bu Philips Profesyonel Ekranı, Crestron ağınıza bağlayın. Ekranı açıp kapatın, içerik planlayın, ayarları yönetin ve harici cihazları kolayca bağlayın. Crestron Connected®; Apple, Windows, Android ve Linux cihazlardan kablosuz veya kablolu içerik paylaşımı için hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.

        Belirli zamanlarda içerik oynatma için planlayıcı

        Dahili planlayıcı, daha ilgi çekici bir ortam ve daha iyi sonuçlar için günün saatine göre içerik ile uygulamaların başlatılmasını kolaylaştırır.

        CMND & Kontrol aracılığıyla yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN veya RF) bağlantı üzerinden çalıştırın. CMND & Kontrol, yazılımı ve ayarları güncelleyip ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster bir ister daha fazla TV'den sorumlu olun, CMND & Kontrol sayesinde ekibinizi kolayca yönetebilirsiniz.

        AppControl ile uygulamaları uzaktan yükleyin ve yönetin

        Philips Profesyonel TV'lerinizdeki uygulamaları tek bir yerden kontrol edin. AppControl, seçtiğiniz TV'lerde veya ağınızın tamamında uygulamaları yüklemenize, silmenize ve yönetmenize olanak tanır. Bu sayede, kaç tane TV yönetiyor olursanız olun konuklarınıza ve müşterilerinize kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          126  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          50  inç
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160p
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          5000:1

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          20 (2x10)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Ses Özellikleri
          • DTS-HD
          • Dolby Atmos ile Uyumlu
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS Studio Sound
          Harici hoparlör çıkışı
          1,5 W Mono 8 Ohm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Android TV

          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*
          İS
          Android TV™ 9 (Pie)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • YouTube
          • Google Play Store*
          • Google Play Music
          • Google Play Movies
          • Google Play Oyunlar

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (2160p60 değerine kadar)
          Analog TV
          PAL
          IP Oynatma
          • Multicast
          • Unicast
          • HLS
          • OTT Uygulama Kanalları

        • Kablosuz Bağlanabilirlik

          Kablosuz LAN
          • 802.11 ac
          • Wifi-Direct

        • Yan Bağlantı

          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3.2
          USB1
          USB 3.0
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak
          HDMI1
          HDCP 2.2 ile HDMI 2.0

        • Alt Bağlantı

          Harici güç
          12 V, maks. 1,5 A
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          Anten
          IEC-75
          Harici hoparlör çıkışı
          Mini Jak
          Harici Kontrol
          RJ-48
          USB2
          USB 2.0
          HDMI2
          HDCP 2.2 ile HDMI 2.0

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          HDMI
          • ARC (tüm bağlantı noktaları)
          • Otomatik Giriş Seçimi
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi
          • sistem ses kontrolü
          RJ48
          • IR-Girişi/Çıkışı
          • Seri Xpress arayüzü

        • Kurumsal Özellikler

          Kablolu Sunumlar
          • Otomatik Giriş Seçimi
          • Otomatik Güç AÇMA
          • Otomatik Güç KAPATMA
          Kablosuz Sunumlar
          • Dahili Chromecast
          • Güvenli Paylaşım
          • Ağ Üzerinden Paylaşım
          Ekran İşlevleri
          • CMND&Oluştur
          • Programlayıcı
          • Afişler
          Kontrol
          • Crestron Connected (v2)
          • Extron
          • Neets
          Özelleştirilebilir
          • Ana Ekran
          • Konum Adı
          • Cihaz Adı

        • Professional TV Özellikleri

          Profesyonel Modu
          • Açma Ayarları Kontrolü
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Menü Kilidi
          • Ses Kısıtlaması
          Kontrol
          • CMND Uzaktan IP Yönetimi
          • JEDI Android API Kontrolü
          • JAPIT HTML5 Kontrolü
          • Uygulama Kontrolü
          Kullanılabilirlik
          • Google Asistan*
          • Google Hesabında Oturum Açma
          • 40'ın Üzerinde Menü Dili Seçeneği
          • Hava Durumu Tahmini
          Güvenlik
          • Çift İzolasyon Sınıf II
          • Ateşe Dayanıklı

        • Multimedya

          Video oynatma desteği
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • VP9
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • SMI
          • TXT
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Resim formatları desteği
          • JPG
          • PNG
          • BMP
          • GIF

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          HDMI 1/2
          60 Hz'de 3840x2160p değerine kadar
          Radyo
          • Diğerleri: 60Hz'de 1920x1080p'ye kadar
          • T2 HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar
          USB, LAN
          • HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar
          • Diğerleri: 60Hz'de 1920x1080p'ye kadar

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Uzaktan Kumanda 22AV1905A/12
          • 2x AAA Pil
          • Güç Kablosu
          • RJ48 - DB9 adaptörü
          İsteğe bağlı
          • Sesli Uzaktan Kumanda 22AV2025B/00
          • Dijital Uzaktan Kumanda 22AV2005B/00
          • Kurulum Uzaktan Kumanda 22AV9574A/12

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          70  W
          Yıllık enerji tüketimi
          103  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          0°C - 40°C

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1128  mm
          Set Yüksekliği
          655  mm
          Set Derinliği
          81/86  mm
          Ürün ağırlığı
          10,4  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • M6
          • 200 x 200 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Garanti belgesi
        • Güç kablosu

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            • Google Asistan'ın kullanılabilirliği Ülke ve Dil ayarlarına bağlıdır. Google Asistan'ı kullanmak için ses işlevine sahip isteğe bağlı bir uzaktan kumanda kullanılmalıdır.
            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Philips, düzgün uygulama işlevselliğinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.
            • Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Android, Google Play ve Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır
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