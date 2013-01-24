Kutudaki diğer öğeler
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- RS232 kablosu
- AC Güç Kablosu
- HDMI kablosu
- Uzaktan kumanda ve AAA Piller
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Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi bir ifade biçimi
Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.
Daha iyi bir ifade biçimi
Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi bir ifade biçimi
Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.
D-Line Ekran
Toplam:
Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Kullanılabilirlik
Güç
Çalışma koşulları
Ses
Aksesuarlar
Multimedya Uygulamaları
Çeşitli