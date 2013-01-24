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    Signage Solutions D-Line Ekran

    50BDL4510D/00
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      Signage Solutions D-Line Ekran

      50BDL4510D/00

      Daha iyi bir ifade biçimi

      Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions D-Line Ekran

      Daha iyi bir ifade biçimi

      Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

      Daha iyi bir ifade biçimi

      Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions D-Line Ekran

      Daha iyi bir ifade biçimi

      Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

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        D-Line Ekran

        D-Line Ekran

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        Akıllı ve hızlı 24/7 ekran.

        • 50 inç
        • 4K UHD
        • 500 cd/m²
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          49,5  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          125,7  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Parlaklık
          500  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          4000:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          Piksel aralığı
          0,2854 x 0,2854 mm
          Ekran renkleri
          1,07 G Milyar
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Aşamalı Tarama
          Panel teknolojisi
          VA

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x 1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          Video çıkışı
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Ses çıkışı
          3,5mm jak
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 720, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1600 x 900, 60 Hz
          • 1680 x 1050, 60 Hz
          • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
          • 640 x 480, 60 Hz
          • 800 x 600, 60 Hz
          Video formatları
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 480i, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 2160p, 24, 30, 60 Hz
          • 720p, 50,60 Hz

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1128,4  mm
          Set Yüksekliği
          649,0  mm
          Set Derinliği
          63,5  mm
          Set Genişliği (inç)
          44,43  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          25,55  inç
          Set Derinliği (inç)
          2,50  inç
          Çerçeve genişliği
          14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
          Ürün ağırlığı (lb)
          32,52  lb
          Ürün ağırlığı
          14,75  kg
          VESA Montaj
          400 (Y) x 400 (D) mm, M6

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay (24/7)
          • Dikey (24/7)
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • RS232
          • IR Loopthrough
          • DisplayPort
          • HDMI
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık

        • Güç

          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,5 W
          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Tipik)
          105  W
          Tüketim (Maks.)
          165 W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          G

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          MTBF
          50.000  saat
          Nem aralığı (çalışma)[RH]
          %20 - 80 BN (Yoğunlaşmasız)
          Nem aralığı (saklama)[RH]
          %5 - 95 BN (Yoğunlaşmasız)

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • RS232 kablosu
          • AC Güç Kablosu
          • HDMI kablosu
          • Uzaktan kumanda ve AAA Piller
          Stand
          BM05922 (İsteğe bağlı)
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • RS232 papatya zinciri kablosu
          • Philips logosu (x1)
          • Vidalar
          • USB Kapağı (x1)
          • AC Anahtar Kapağı

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB Video Oynatma
          • MPEG
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • VP8

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İspanyolca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • İtalyanca
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          • Danca
          • Felemenkçe
          • Fince
          • Norveççe
          • Portekizce
          • İsveççe
          Yasal onaylar
          • CE
          • CCC
          • RoHS
          • BSMI
          • CB
          • VCCI
          • CU
          • EMF
          • EnergyStar 8.0
          • ETL
          • FCC, Sınıf A
          • PSB
          Garanti
          3 yıl garanti

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • RS232 kablosu
        • AC Güç Kablosu
        • HDMI kablosu
        • Uzaktan kumanda ve AAA Piller

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